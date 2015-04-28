کشف یک موشک در نزدیکی پایگاه نظامی آمریکا در ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری راشا تودی، دو لوله فلزی در نزدیک پایگاه نظامی آمریکا در توکیو کشف شد.

این دو لوله آهنی که در درون زمین کارگذاشته شده بود در حدود ۸۰۰ متری جنوب شرقی پایگاه نظامی آمریکا در یک منطقه مسکونی و در حوالی یک دبستان پیدا شد. لوله های مذکور به دنبال آن کشف شد که یکی از شهروندان این منطقه مسکونی پس از شنیدن ۳ انفجار پیاپی موضوع را به پلیس اطلاع داده بود.

هنوز از خسارتها یا تلفات احتمالی این انفجارها خبری مخابره نشده است.

پلیس ژاپن بلافاصله پس از مشاهده و کشف ۲ موشک انداز و ۱ موشک، تحقیقات خود را برای یافتن علل استفاده از آنها آغاز کرده است.

مردم شهرهای مختلف ژاپن بخصوص از زمان تجاوز یک نظامی آمریکایی به یک دختر بچه ژاپنی در سال ۱۹۹۶،همواره با برپایی راهپیمایی های اعتراض آمیز خواستار برچیده شدن پایگاه های نظامی آمریکا در ژاپن شده اند.

دو روز قبل نیز، هزاران نفر از مردم ژاپن در اعتراض به تصمیم دولت برای ساخت پایگاهی جایگزین برای یکی از پایگاه های نظامی آمریکا به نشانه اعتراض به خیابان ها ریختند.