مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان هرسین خبر داد و اظهار کرد: این تیم با هدف فراهم کردن امکان اهدای خون برای شهروندان و کمک به تأمین خون مورد نیاز بیماران در بیمارستان شهدای هرسین مستقر خواهد شد.



وی افزود: اهدای خون اقدامی انسان‌دوستانه و ارزشمند است و همراهی مردم نیک‌اندیش می‌تواند نقش مهمی در تأمین خون سالم مورد نیاز مراکز درمانی و کمک به بیماران داشته باشد.



مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از شهروندان هرسین دعوت کرد با حضور در این برنامه در تأمین ذخایر خونی و کمک به بیماران نیازمند مشارکت کنند.



میرزاده ادامه داد: تیم سیار اهدای خون روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ در بیمارستان شهدا مستقر خواهد بود و شهروندان می‌توانند از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر برای اهدای خون به این محل مراجعه کنند.



وی با اشاره به اهمیت مشارکت مستمر مردم در امر اهدای خون تصریح کرد: نیاز بیماران به خون و فرآورده‌های خونی همواره وجود دارد و اهدای خون می‌تواند در بسیاری از موارد به نجات جان بیماران و تداوم روند درمان آنها کمک کند.



مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: حضور هر یک از شهروندان در این برنامه می‌تواند گامی مؤثر برای تأمین خون سالم و امیدبخشی به بیمارانی باشد که برای ادامه درمان به خون و فرآورده‌های خونی نیاز دارند.



میرزاده در پایان از مردم نیک‌اندیش شهرستان هرسین خواست با حضور در بیمارستان شهدا و مشارکت در برنامه اهدای خون، همچون گذشته در این اقدام ارزشمند و انسان‌دوستانه سهیم شوند.

