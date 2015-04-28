به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه در شرایط اقتصادی مطلوبی به سر می بریم و رشد اقتصادی خوبی را در سال ۹۳ تجربه کردیم و در نهایت نرخ تورم به ۱۵.۶ د رصد رسید.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه پیش از این نرخ سود بانکی واقعی نبود و یک واگرایی بین نرخ سود بانکی و اقتصاد کشور ایجاد شده بود، افزود: از طرف دیگر وضعیت تسهیلات تکلیفی و معوقات بانکها و فعالیت های نامنضبط بانکها منجر به بررسی و تعیین نرخ سود بانکی و تعیین تکلیف آن در جلسه عصر سه شنبه شورای پول و اعتبار و در نهایت تصویب ساختار جدیدی برای نرخ سود بانکی شد.

رئیس شورای پول و اعتبار زمان اجرای دستورالعمل بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار را ۱۵ اردیبهشت ماه جاری اعلام و تصریح کرد: بخشنامه نرخ‌های جدید سود بانکی توسط بانک مرکزی از فردا ابلاغ خواهد شد و از روز ۱۵ اردیبهشت لازم الاجرا است.

سیف ادامه داد: کسانی که در گذشته با نرخ سود ۲۲ درصد با بانک توافق و قرارداد کرده اند تا زمان سررسید قرارداد نرخ سود ۲۲ درصد قبلی را دریافت خواهند کرد و با اتمام مهلت سررسید نرخ‌های سود جدید و ۲۰ درصد برای آنها اعمال خواهد شد.