فقط ۲۰ درصد پوشاک مصرفی در کشور تولید داخل است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رزاقی عصر چهارشنبه در مناظره اقتصادی با موضوع تحریم یا ناکارآمدی دولت که در دانشگاه بوعلی همدان برگزار شد، اظهار داشت: وقتی دشمن از لحاظ اقتصادی به کشور حمله می کند همه مردم باید در جریان قرار گیرند.

دانشیار بازنشسته دانشگاه تهران با بیان اینکه تازمانی که ایران هزینه های تجملی را می پردازد، در حق تولیدکننده داخلی ظلم می شود، بیان داشت: افرادی که با عنوان واسطه جنس را با قیمتی متفاوت از قیمت خرید تولیدکننده، به مصرف کننده عرضه می دارند آگاهانه و غیرآگاهانه به اقتصاد کشور ضربه می زنند.

رزاقی با اعلام این مطلب که دولت باید با نظارت بر مسئله اقتصاد کشور، از منافع مردم دفاع کند، اذعان داشت: در تهاجم اقتصادی که از طریق واردات و یا سیاست های دلالانه صورت می گیرد، برنده افرادی هستند که پول بیشتری دارند.

دانشیار بازنشسته دانشگاه تهران با بیان اینکه وقتی صنایع ماشینی در چارچوب سرمایه داری رشد کنند باعث بروز مشکلاتی می شود، گفت: بقای نظام سرمایه داری بر این اساس است که این نظام صنعتی نشود.

رزاقی مصرف گرایی را نتیجه حمایت نکردن از تولید ملی دانست و ادامه داد: یک مسئول باید منافع ملت را در نظر بگیرد.

وی با بیان این نکته که باید جنگ اقتصادی را به مردم متذکر شد، اذعان داشت: فقر، بیکاری، فساد و موارد دیگر از مشکلاتی است که همه در اثر تهاجم در جنگ اقتصادی ایجاد می شود.

دانشیار بازنشسته دانشگاه تهران با اشاره به این مطلب که دشمن همواره منافع خود را درنظر دارد و حتی در این زمینه جنایت و خیانت هم می کند، افزود: باید مردم کشور را آگاه کرد تا مسئولان از منافع ملی و تولید داخلی دفاع کنند.

ابراهیم رزاقی با بیان اینکه از قبل انقلاب تا امروز ۳۳ هزار روستا در ایران خالی از سکنه شده است، عنوان کرد: ۲۵ هزار روستا در ایران دارای جمعیتی کمتر از ۲۰ خانوار هستند که به دلیل عدم حمایت از تولید آنها مجبور به رهاسازی روستا شده اند.

وی با اشاره به اینکه تنها ۲۰ درصد پوشاک مصرفی در کشور تولید داخل است، گفت: باید به کشاورزان، تولید کنندگان و صنعتگران داخلی توجه شود.

دانشیار بازنشسته دانشگاه تهران دولت را مسئول اداره اقتصاد کشور دانست و ادامه داد: همانطور که در صنایع دفاعی و هسته ای کشور دولت وارد شد تا نتیجه حاصل شود، در عرصه اقتصاد نیز حضور دولت بیشترین تاثیر را دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در ادامه با بیان اینکه تحریم ها در موضوع اقتصاد کشور بی اثر نبود، اظهار داشت: تحریم ها باعث بروز مشکلاتی در کشور شده است.

مهدی تقوی مشاوره اقتصاددانان را عامل دیگر بروز مشکلات اقتصادی کشور دانست و افزود: بیش از تحریم، سیاست اقتصاددانانی که به دولت های پیشین مشاوره دادند عامل بروز مشکلات اقتصادی کشور شده است.

وی به هدفمندی یارانه ها اشاره و عنوان کرد: پیاده کردن این طرح، باعث شد خانواده های فقیر، فقیرتر شوند و در کل تعادل بین قدرت خرید مردم به هم خورد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با افزودن این مطلب که همواره باید مشاوران اقتصادی دولت به طور کامل اقتصاددان باشند، ادامه داد: سیاست های غلط اقتصادی ضربه های بزرگی به مردم می زند.

تقوی سیاست تعدیل ساختاری و نیز سیاست هدفمندی یارانه ها را از بدترین پیشنهادهای مشاوران اقتصادی دانست و گفت: از مهمترین ویژگی اقتصاد سرمایه داری، برنامه ریزی جامعو کامل آن است.

وی با اشاره به نظام مالیاتی و اینکه افرادی با دارایی بیشتر باید مالیات بیشتری دهند، عنوان کرد: در سیستم مالیاتی باید مالیات ها به موقع پرداخت شود و اصطلاح نظام مالیاتی باید اولویت یک سیستم دارایی باشد.