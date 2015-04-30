تسهیلات لازم اشتغال به کارآفرینان پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محسن پور شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال در سالن اجتماعات فرمانداری بابلسر با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص شعار سال(دولت و ملت، همدلی و همزبانی) با بیان اینکه همدلی و همزبانی دولت باید در جهت خدمت به مردم باشد، اظهار داشت: همه مدیران و مسئولان شهرستان باید با برنامه ریزی در راستای خدمت به مردم گام بردارند.

معاون فرماندار بابلسر با تاکید به حمایت از کارآفرینان یادآور شد: بانکها برای پاسخگویی به کارآفرینان همکاری لازم را داشته باشند و با رفع موانع و مشکلات کارآفرینان زمینه ایجاد اشتغال در سطح شهرستان را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه مدیری موفق است که با برنامه باشد، گفت: انگيزه و برنامه ریزی يكي از مهمترين عوامل رشد و شكوفايي است و رسیدن به اهداف بدون برنامه میسر نیست.

محسن پور با تاکید به اینکه بانکها موظفند از طرح های کارآفرینانی که قابلیت اجرایی دارد، حمایت کنند، گفت: باید از تمام ظرفیت ها و پتانسیل موجود در شهر جهت ایجاداشتغال استفاده کنیم.

حمایت از تولیدکنندگان موجب توسعه اقتصاد کشور می شود

بخشدار رودبست نیز با بیان اینکه در حال حاضر دولت اقدامات خوبی برای توسعه اقتصاد کشور انجام داده است، افزود: تلاش دولت حمایت از کارآفرینان بوده و به رغم همه محدودیت ها شاهد پیشرفت خوبی در اقتصاد کشور در یک سال اخیر بودیم.

رضا رحیمیان با بیان اینکه اگر مشکل تولیدکنندگان در حوزه بانکها حل شود بخش اعظمی از مشکلات حل خواهد شد، گفت:بانکها تولیدکنندگان را خانواده خود بدانند و برای رفع مشکلات آنها اقدام کنند.

کمیته فنی اشتغال در شهرستان تشکیل شود

بخشدار بهنمیر نیز با بیان اینکه سرمایه گذاری باید متناسب با ساختار جغرافیایی شهرستان باشد، اعلام کرد: تولیدکنندگانی که از بانکها تسهیلات بانکی دریافت می کنند، از آن تسهیلات برای طرحی که ارائه دادند استفاده نمایند چرا که بسیاری از تولیدکنندگان طرحی ارائه می دهند و بعد از دریافت تسهیلات آن را در جای دیگری استفاده می کنند.

مجتبی حبیب نژاد با اشاره به اینکه کمیته فنی اشتغال در شهرستان تشکیل شود، بیان کرد: تنها ایجاد اشتغال کافی نبوده و باید امنیت شغلی نیز فراهم کنیم.

وی با تاکید به اینکه منابع بانکها را تقویت کنیم تا در تامین اعتبارات با مشکل مواجه نشوند، گفت: شرایط لازم برای جذب سرمایه گذار در شهرستان فراهم شود.