مجلس خبرگان در طول رهبری قرار دارد نه درعرض آن/ رهبری شورایی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری مراسم بزرگداشت روز معلم که در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد،به تشریح مبانی اصلی مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی پرداخت.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه انسان مختار غیر از هستی بخش او کسی حق دستور دادن به او را ندارد گفت: انسان آزاد خلق شده است و حق و امر نهی تنها از آن خداست. خدا امر و نهی می کند زیرا انسان اختیار دارد و چون اختیار دارد می شود به او امر و نهی کرد.

آیت الله یزدی ادامه داد: انسان به واسطه اینکه اراده دارد عاقل است و نه اینکه چون عاقل است اراده دارد.

وی با بیان اینکه برخی می‌گویند آیا عقل برای رساندن انسان به خوبی‌ها کافی است؟ گفت: عقل توانایی دیدن تا پایان راه را ندارد در مکتب کسانی که انسان را از تولد تا مرگ می بینند پایان راه مرگ است. بنابراین اینجا عقل کافی است، اما انسانهای غربی و لائیک به این دلیل که انسان را تا مرگ بیشتر نمی بینند می توانند با همین عقل و خرد در زندگی فردی و جمعی سر کنند و امر و نهی هم در همین چهارچوب برای آنها تعریف می شود.

دبیرکل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: اساس زندگی این انسان می شود لذت جویی که برخی کشورهای غربی امروز آن را دنبال می کنند. در واقع این انسان یک حیوان لذت جو و زیبا است.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه دردیدگاه اسلام مرگ پایان راه نیست و پس از مرگ مرحله اصلی آغاز می شود خاطرنشان کرد: عقل توانایی دیدن تا پایان راه را ندارد بلکه وحی باید به عقل کمک کند تا پایان راه را نشان دهد.

وی امر و نهی وحی را اطمینان بخش تر از امر و نهی عقل تحلیل کرد و گفت: در اسلام هیچگاه بین وحی و عقل تصادم وجود ندارد. کتاب هایی که در دانشگاهها این گونه نوشته اند که وحی و عقل مزاحم یکدیگرند مربوط به دین های تحریف شده، حکومت ساخته و طاغوتی است.

آیت الله یزدی با بیان اینکه وحی و خرد دو معلم برای انسان هستند گفت: همه ما زیر سایه معلم بزرگ شده ایم، البته چه بسیار معلمانی که عامل به بیراهه بردن و ضلالت هستند. باید جایی باشد که معلم آنجا تربیت شود و تا خود معلم تربیت صحیح نداشته باشد، توانایی تربیت دیگران را نخواهد داشت. به همین منظور دستگاهها و دانشگاههای تربیت معلم بر خود معلم تقدم دارند یعنی اساتیدی که معلم پرور هستند بر خود معلم مقدم خواهند بود.

وی تاکید کرد: اگر معلمان غرب زده باشند و ریشه تربیت های مادی داشته باشند که امروز هم در گوشه و کنار کشور که در برخی مقالات از این دست اظهارنظرها و افراد دیده می شود و همچنین کسانی که حرفهای اومانیستی و کمونیستی می زنند و رنگ اسلامی هم به آن می پاشند نمی توانند تربیت کننده واقعی باشند.

دبیرکل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه مقبولیت از سوی انسانها موثر است اما اصل نیست بلکه اصل وحی است، گفت: در این کشور جمهوری اسلامی تاسیس شد و همه مردم می خواهند اسلام حکمفرما باشد بلکه در نظام های جمهوری مردم هر چه می گویند باید به آنها ارائه داد یعنی اگر خواستند بی حجابی باشد باید قبول شود و اگر خواستند مشروب خواری رواج داشته باشد حاکمان باید بپذیرند اما در جمهوری اسلامی چنین نیست.

رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: نظام ما جمهوری است اما در چهارچوب اسلام یعنی خواسته های همه در چهارچوب اسلام چرا که همه یعنی قریب به اتفاق مردم مسلمان هستند و این نظام و امام (ره) را خواستند البته امام (ره) منصوب است و نه منتخب.

آیت الله یزدی با تاکید بر اینکه پیامبر از را وحی دو سمت دارد یک رسالت و دو رهبری و امامت گفت: دین بدون رهبری و ولی دین نیست بای یک کسی از طرف از طرف وحی منصوب شود خدا، پیامبر را به ولایت منصوب کرد و پیامبر نیزعلی(ع) و فرزندانش به ولایت نصب نمود و در دوران غیبت صغری نواب خاص از جانب امام زمان منصوب بودند و در دوران غیبت کبری نیز فقهای عظام نواب امام زمان هستند.

دبیرکل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تاکید کرد: یعنی امام آنها را نصب کرده اند حال مردم بپذیرند یا نپذیرند که البته مردم باید بپذیرد و فقها باید خود را بر مردم عرضه کنند و بر مردم نیز واجب است از آنها اطاعت کنند و اگر اطاعت نکردند گناهی برای فقیه نیست بلکه مردم گناهکار هستند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امام (ره) وقتی این شرایط را در فقه دید و موقعیت آن را در انقلاب اسلامی مشاهده کرد این نظام را پایه گذاشت، گفت: فقیه منصوب امام زمان است و منتخب مردم نیست بلکه مردم تنها پشتوانه اصلی فقیه هستند.

آیت الله یزدی تاکید کرد: امام علی(ع) خلیفه بود ولی با کمک مردم توانست بعد از ۲۵ سال خانه نشینی خلافت خود را اعمال کند علمای عظام نیز نواب امام زمان و جانشین او هستند و حق جانشینی را دارند و این حق را مردم به آنها نداده اند.

وی ادامه داد: در جایی که طاغوتیان حاکم هستند امام علی(ع) خانه نشین می شود امام حسین شهید و امام حسن با غربت شهید می شود اما وقتی مردم حمایت می کنند علی(ع)، ولی می شود، حکومت تشکیل می دهد و در خصوص جنگ و صلح تصمیم گیری می کند.

دبیرکل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه فقها، نواب امام زمان هستند و اگر یک فقیهی از طریق فقها و مردم انتخاب شد و حکومت را به دست گرفت مبسوط الید است تاکید کرد: شاید سایر فقها در حاکمیت نمی توانند دخالت بکنند امام می توانند فتوا بدهند و حاکمیت و جنگ و صلح و بستن یا نبستن قرارداد هسته ای و تسلیم نشدن در برابر آمریکا و مقاومت در برابر سلطه استکبار مقولاتی است که فقها در آن نمی توانند دخالت بکنند اما در احکام شخصی می توانند فتوا دهند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با تاکید براینکه ولی امر، پادشاه و یک فرد مستبد نیست گفت: ولی امر نمی تواند هر آنچه را که می خواهد انجام دهد بلکه نایب امام زمان در چارچوب مقررات اسلامی است و منتخب مجتهدین است یعنی مجلس خبرگان رهبری.

آیت الله یزدی ادامه داد: مجلس خبرگان در طول ولایت است نه در عرض آن یعنی این مجلس می تواند شایسته ترین فرد را برای ولایت فقیه انتخاب کند. مجلس خبرگان ناظر بر فقیه است و کمیسیون تحقیق این مجلس که عالی ترین کمیسیون است بر کار ولی امر نظارت دارد.

وی افزود: این نظارت یعنی ببیند توانایی جسمی، فکری، فقهی، تدبیر و مدیریت آن آسیب ندیده باشد.

دبیرکل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه با اشاره به وجود سه قوه در حکومت اسلامی گفت: این سبک قانون اساسی ما است و سه قوه بودن در نظام ما را امام در زمان انقلاب انتخاب کردند و مناسب ترین روش دانستند.

وی افزود: تمام قوایی که تحت برنامه ولایت فقیه کار می کنند در چارچوب مقررات اسلامی هستند. امام فرمودند نمایندگان مجلس در غیر از آنچه که اسلام است نمایندگی ندارند یعنی نمایندگان مجلس انتخاب شده اند که اسلام را پیاده کنند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: این امر در مورد قوه مجریه نیز صادق است، یعنی قوه مجریه حق ندارد بگوید اسلام نه؛ چرا که اسلام می گوید شما نه.

آیت الله یزدی تاکید کرد: این همه شهید، اسیر و فداکاری برای حاکمیت اسلام بود نه برای حاکمیت آب و نان. البته باید تامین آب و نان باشد اما حاکمیت آب و نان بدون اسلام در سایر کشورهای کمونیستی و لائیک نیز وجود دارد. مسئولان باید توجه داشته باشند که اسلام بر همه چیز تقدم دارد.

وی با تاکید بر اینکه ولی امر مسلمین منصوب و نایب امام زمان افزود: خبرگان رهبری تشخیص دادند که از بین نواب امام زمان که فقها هستند این شخص شایسته ترین فرد نسبت به سایرین است و بقیه باید از او اطاعت کنند.

دبیرکل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تاکید کرد: ولی امر مسلمین مسلمین البته مشورت هم می کند اما شورایی نیست کسانی که مسئله شورایی را مطرح می کنند فکر می کنند این موضوع مثل تئوری پردازی و تصورات دانشگاهی است در صورتی که این چنین نیست.

رئیس مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: مبانی اصیل اسلامی به فقیه می گوید شما حق تقلید ندارید و الا نمازت باطل است و به ولی امر مسلمین می گوید شورایی بودن یک مسئله است و مشورت دادن و مشورت پذیرفتن یک مسئله دیگری است.