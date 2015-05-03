به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر ظهر یکشنبه در مراسم انتخاب معلمان نمونه لرستان به بیان ابعاد شخصیتی شهید مرتضی مطهری پرداخت و اظهار داشت: شهید مطهری دارای شخصیتی عمیق و معنادار بود و هرگز دچار سطحی نگری و حرکات محدود نمی شد.

وی با بیان اینکه تراز کار علمی معلمان ما به شخصیت شهید مطهری گره خورده است بیان داشت: شهید مطهری معلمی فیلسوف و متفکری فقیه بود که هر لحظه سخنان بدیع و تازه می زد و همچنین پیروی از عقلانیت را مسیر اعتدال می دانست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان با بیان اینکه آثار این دانشمند بزرگ پناهگاه فکری کودکان، نوجوانان و پیران است اضافه کرد: خردگرایی شهید مطهری بر محوریت فلسفه اسلامی قرار داشت و ایشان از بزرگترین و بارزترین متفکران عصر خویش بود به طوریکه در گستردگی علم فقه سرآمد هم عصران خود بود.

کریمی فر معلمی را تلفیقی از محبت، عزت، لطافت و متانت دانست و افزود: معلمین مهمترین مولد منابع انسانی و جعبه سیاه جامعه هستند و گفتار آن ها به صداقت و کردارشان به سخاوت آراسته شده است.

وی نقش معلمان را در تحقق شعار سال مبنی بر "دولت و ملت، همدلی و هم زبانی" تاثیرگذار دانست و گفت: معلم اساسی ترین عامل برای تحقق اهداف آموزشی است و عمل اصلی معلم اندیشه سازی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان وجود تجربه، دیدگاه های علمی و شخصیت معلم را عناصر اصلی در فرآیند یادگیری دانست و اظهار داشت: ما در آموزش و پرورش لرستان از تجارب پیشکسوتان این عرصه استفاده می کنیم چرا که معتقدیم تعلیم و تربیت لرستان جای آزمون و خطا ندارد.

کریمی فر اضافه کرد: خطاهای صورت گرفته در آموزش و پرورش به حد اشباع رسیده لذا بایستی برای ارتقاء آموزش و پرورش لرستان در همه شاخص ها و با به کارگیری تجارب معلمین در این زمینه تلاش کرد.

وی با بیان اینکه ایستایی، کارایی و زیبایی سه عنصر مهم در فرآیند معلم و مدیر موفق هستند عنوان کرد: ما معلمین باید شرایطی حماسی تحت عنوان حماسه آموزشی، پرورشی، همدلی و هم زبانی خلق کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان افزود: طرح رتبه بندی معلمان و استخدام فرزندان فرهنگیان نتیجه ایستایی معلمین بوده وکه تحقق این امر کار ساده و معمولی نبود ولی با پی گیری های وزیر آموزش و پرورش این امر محقق شد.

کریمی فر بر جایگزین کردن عمل گرایی به جای شعارگرایی در آموزش و پرورش تاکید کرد و گفت: آموزش و پرورش لرستان به عنوان آموزش و پرورشی با برنامه و علمی مطرح است.

وی مشکلات معیشتی را بزرگترین دغدغه فرهنگیان دانست و ابراز امیدواری کرد با پیگیری های وزیر آموزش و پرورش وضعیت معیشتی فرهنگیان بهتر شود.