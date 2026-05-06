کهگیلویه و بویراحمدی های برنو به دست افتخار آزادی‌ خواهان جهان هستند 

به گزارش خبرنگار مهر، صادق حسینزاده ملکی بعداظهر چهارشنبه در همایش تچلیل از معلمان نمونه با گرامیداشت یاد و نام «امام شهید انقلاب» و با اشاره به اولین هفته معلم پس از شهادت ایشان، افزود: به نظرم اشاره به برخی از بیانات امام شهید در آخرین دیدارشان با جامعه معلمان، نوعی وصیت به فرهنگیان، دولت جمهوری اسلامی و مردم عزیزمان است.
وی با تأکید بر اهمیت راهبردی آموزش و پرورش در نگاه رهبر شهید انقلاب، بیان کرد: بنده بارها تکرار کردهام که ما هر چه برای آموزش و پرورش اهتمام و سرمایهگذاری کنیم، در واقع سرمایهگذاری است، هزینه نیست؛ مثل ایجاد زمینهای برای سود چند برابر است.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به تأکید امام شهید انقلاب بر «گرامیداشت معلم» تصریح کرد: ایشان فرمودند همه دستگاههای کشور وظیفه دارند معلم را گرامی بدانند، زیرا این مسئله کوچکی نیست و تعارف نیست، در حرکت عمومی کشور تأثیر دارد.
وی یادآور شد: گرامیداشت معلم از مساعدتهای معیشتی و مالی شروع میشود تا ساخت افکار عمومی و باید ابتکاراتی به خرج بدهیم که معلم چهرهای زیبا، با نشاط و دوستداشتنی در چشم آحاد مردم باشد.
حسینی زاده ملکی با اشاره به ضرورت کار رسانهای و هنری برای تبیین جایگاه معلم، گفت: اینها با گفتن و تذکر دادن حل نمیشود؛ اهل فن باید بنشینند و کار کنند، کار رسانهای لازم است، کار هنری لازم است؛ فیلم بسازند، کتاب تولید کنند؛ همانطور که درباره یک شهید کتابی تولید میکنیم که خواننده عاشق آن شهید میشود، باید درباره رفتار یک معلم، مثلاً به صورت رمان، کتاب تولید کنیم که خواننده را عاشق معلم کند.
وی با تجلیل از معلمان و خانوادههای شهدا در جلسه، اظهار کرد: افتخار داریم در جلسهای در محضر معلمان برگزیده هستیم که هر کدام میتوانند نمادی از آن معلمی باشند که امام شهید مطرح کردند معلمانی که جامعه باید عاشقشان شود.
معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش، معلم شهید «پوران قلیپور» را «نماد اسطورهای جامعه معلمان» خواند و گفت: اینکه تا آخرین لحظه عمر معلمی خود مراقب فرزندانش بود و حتی وقتی پیکر مطهرش را پیدا میکنند، میبینند در همان لحظه انفجار هم حمایتگری و مراقبت از شاگردانش را رها نکرد، چنین شخصیتی برای کل تاریخ یک کشور و یک منطقه بس است.
وی با اشاره به نقش معلمان استان در تربیت نسل مقاومت افزود: طبیعی است در چنین استانی، دانشآموزانی مثل شهید پیمان تربیت شوند و شهیدی که نه فقط در اثر حمله آمریکاییها بلکه در میدان مبارزه با آمریکا و اسرائیل به درجه رفیع شهادت میرسد.
حسینزاده ملکی درباره علت انتخاب کهگیلویه و بویراحمد برای حضور در برنامه تجلیل هفته معلم، گفت: یکی از دلایلی که از میان استانهای مختلف، این استان انتخاب شد، این است که احساس وظیفه کردیم برای دستبوسی یکایک معلمان مظلوم و مردم این استان خدمت برسیم و. روحیه، حماسه و پیروزیهایی که در این استان وجود دارد، فوقالعاده است.
وی با اشاره به «حماسه برنو» در این استان، بیان کرد: حماسه برنو باید در تاریخ و ادبیات و سینمای جهان ماندگار شود زیرا خود برنو نیست، بلکه آن مردی است که برنو را در دست میگیرد، آن معلمی است که این نوجوانان و جوانان و مردان و زنان را تربیت میکند، و آن مادری است که چنین مردانی را روانه میدان میکند.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، کهگیلویه و بویراحمد را «استانی جهانی» توصیف کرد و افزود: این استان یک پیروزی جهانی کسب کرده و نشان جهانی حقطلبی، آزادیخواهی، عظمت، شجاعت و سلحشوری دارد و حتماً بخش مهمی از این عظمت و هویت ناب ایرانی-اسلامی، مدیون نگاه و تربیت معلمان عزیز این استان است.
وی ابراز امیدواری کرد: امیدوارم این بعثتی که در ملت، بهویژه در جامعه معلمان، مربیان و مشاوران اتفاق افتاده، به سمتی پیش برود که شما راوی این جریان، عظمت استان و مردم و شهدای خود و ملت رشید ایران باشید، ملتی که انشاءالله فرعونیان زمان را به خاک ذلت خواهد نشاند.
