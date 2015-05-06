به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در گفتگو با مهر از پیگیری برای تدوین دستورالعملی جدید در بخش اینترنت موبایل خبر داد که براساس آن اپراتورها ملزم خواهند شد مصرف دیتای آزاد و پایان بسته اینترنت مشترکان را اعلام کنند.

صادق عباسی شاهکوه با اشاره به اعتراض کاربران موبایل به دلیل عدم اطلاع از پایان بسته های تخفیفی اینترنت موبایل اظهار داشت: در حال پیگیری برای تدوین دستورالعملی جدید هستیم که براساس آن آیین نامه ای تدوین شود تا اپراتورها ملزم شوند مصرف دیتای آزاد و پایان بسته اینترنت مشترکان را اعلام کنند.

وی با اشاره به تفاوت تعرفه اینترنت موبایل در دو مدل اینترنت آزاد و اینترنت بسته ای که از سوی اپراتورهای موبایل ارائه می شود، افزود: بسیاری از کاربران و مشترکان موبایل از این موضوع اظهار نارضایتی کرده اند که به دلیل عدم اطلاع رسانی از سوی اپراتورها برای پایان بسته های تخفیفی اینترنت، دچار ضرر و زیان بسیاری شده اند.

در این راستا روابط عمومی اپراتور دوم تلفن همراه، روشهای استعلام و اعلام پایان اعتبار حجمی و زمانی بسته های اینترنت همراه ایرانسل از طریق پیامک، کددستوری (USSD) و نرم افزار کاربردی «ایرانسل من» تشریح کرد.

براساس این اعلام، درحال حاضر پایان اعتبار حجمی و یا زمانی بسته‌های اینترنت همراه از طریق پیامک به مشترکین سیمکارت‌های دائمی و اعتباری اطلاع رسانی می‌شود؛ همچنین رو به اتمام بودن حجم بسته‌های اینترنت همراه ایرانسل برای کاربران خدمات اینترنت همراه نسل دو، سه و چهار، از طریق پیامک طی دو نوبت به مشترک اطلاع رسانی می‌شود. آغاز محاسبه تعرفه خدمات اینترنت همراه مشترکین سیمکارت‌های دائمی بر اساس "تعرفه مصرف آزاد" هم طی پیامکی به اطلاع این دسته از مشترکین می‌رسد.

ضمن آنکه میزان باقی مانده اعتبار حجمی و زمانی بسته‌های اینترنت همراه ایرانسل، از طریق نرم افزار کاربردی «ایرانسل من» به صورت در لحظه برای مشترکین سیمکارت‌های دائمی و اعتباری قابل مشاهده است.

کنترل مصرف و شارژ حساب، تغییر طرح تعرفه، شارژ حساب، دریافت و پرداخت صورت حساب، فعالسازی بسته‌های افزایشی و ثبت و بازبینی رخدادها از جمله کاربردهای این اپلیکیشن که برای کاربران گوشی‌های مبتنی بر پلتفرم آندروید، iOS و جاوا عرضه شده، می‌باشد.

اطلاع از میزان اعتبار زمانی و حجمی بسته‌های اینترنت همراه ایرانسل از طریق شماره گیری کددستوری #4*1*555* نیز در هر لحظه برای مشترکین سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری ایرانسل مقدور است. همچنین مشاهده باقی مانده اعتبار حجمی تمامی بسته‌های افزایشی و ترکیبی اینترنت با شماره گیری کددستوری #10*141* برای مشترکین سیمکارت‌های اعتباری ممکن خواهد بود.

اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات و تنظیمات لازم برای استفاده از بستر اینترنت همراه مبتنی بر نسل 2، 3 و 4، تعرفه‌ها و بسته‌های افزایشی اینترنت همراه، بررسی قابلیت 3G و 4G گوشی، مناطق تحت پوشش ومودم‌های ایرانسل از طریق نشانی اینترنتی irancell.ir/internet قابل مشاهده است.