  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۲۰:۵۲

رزمایش انگلیس و ناتو در مرزهای روسیه

رزمایش انگلیس و ناتو در مرزهای روسیه

نظامیان انگلستان و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بزرگترین رزمایش نظامی خود را در مرزهای روسیه برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ، بزرگترین رزمایش ضد زیر دریایی انگلستان و ناتو در آبهای نروژ در حال برگزاری است.

در این رزمایش ضد زیر دریایی ناوگان سلطنتی انگلستان نیز حضور دارند

در این رزمایش 18 ناو جنگی و زیر دریایی از 10 کشور عضو ناتو شرکت دارند. فرماندهی این رزمایش را دریادار آمریکایی «برد ویلیامسون» بر عهده دارد.

این رزمایش چند هفته بعد از آن برگزار می شود که برخی منابع از نفوذ زیر دریایی های روسیه به آبهای فنلاند خبر داده بودند.

همزمان با این رزمایش بخشی دیگر از نیروهای انگلیسی در حال برگزاری رزمایش نظامی در استونی که هم مرز روسیه است هستند.

 

کد مطلب 2571548
پیمان یزدانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها