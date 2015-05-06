رزمایش انگلیس و ناتو در مرزهای روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ، بزرگترین رزمایش ضد زیر دریایی انگلستان و ناتو در آبهای نروژ در حال برگزاری است.

در این رزمایش ضد زیر دریایی ناوگان سلطنتی انگلستان نیز حضور دارند

در این رزمایش 18 ناو جنگی و زیر دریایی از 10 کشور عضو ناتو شرکت دارند. فرماندهی این رزمایش را دریادار آمریکایی «برد ویلیامسون» بر عهده دارد.

این رزمایش چند هفته بعد از آن برگزار می شود که برخی منابع از نفوذ زیر دریایی های روسیه به آبهای فنلاند خبر داده بودند.

همزمان با این رزمایش بخشی دیگر از نیروهای انگلیسی در حال برگزاری رزمایش نظامی در استونی که هم مرز روسیه است هستند.