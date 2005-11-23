دانشمندان نمي توانند ملاحظات فلسفي را كنار بگذارند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" دكتر مهدي گلشني، عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رئيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، در نشستي كه به مناسبت روز جهاني فلسفه با موضوع بايستگيهاي كنوني فلسفه در عرصه پژوهش در محل پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي برگزار شد بر جدا ناپذيري فلسفه از علم تاكيد كرد.

دكتر گلشني در آغاز سخنانش با اشاره به اين مطلب كه در دو قرن اخير دانشمندان علوم تجربي عمدتا ملاحظات فلسفي را كنار گذاشته اند و حتي در برخي از محافل علمي با ابراز انزجار به اين گونه ملاحظات نظر مي افكنند گفت : واقعيت اين است كه مشتغلان به علوم تجربي نتوانسته اند ملاحظات فلسفي را كنار بگذارند و بلكه خواسته يا ناخواسته به راه هاي گوناگون از فلسفه هاي خاص متاثر شده اند.

وي در ادامه افزود: براي نشان دادن اين مطلب كافي است كه به تاثير عميقي كه پوزيتويسم منطقي در نيمه اول قرن بيستم بر فيزيك كوانتومي گذاشت توجه كنيم. اصل فوق علمي اكتفا به كميات مشاده پذير يك اصل حاكم بر فيزيك كوانتوم بود كه باعث شد بعضي از اصول و نظريه هاي مقبول قبلي مورد ترديد قرار گيرد.

رئيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي تصريح كرد: بسياري از فلاسفه معاصر يافته هاي علم جديد را به كار برده اند كه ديدگاه هاي فلسفي خود را تاييد كنند. از جمله برخي از فلاسفه متاله از يافته هاي كيهان شناسي معاصر به عنوان صغراي برهان بر وجود خداوند استدلال كرده اند.

دكتر مهدي گلشني تاكيد كرد: در قرن حاضر علما شديدا از فلسفه هاي رايج متاثر شده اند و فلاسفه نيز از يافته هاي علوم بر صحت ادعاهايشان استدلال كرده اند. در اينجا ممكن است گفته شود كه هيچكدام از اين دو الزامي به استفاده از داشن ديگري نداشته اند، اما واقعيت اين است كه علم بدون بعضي تعميم ها جالب به نظر نمي رسد و فلسفه فارغ از علوم طبيعي تاثير محدودتري دارد.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در پايان گفت: امر مهمي كه در چند دهه آخر قرن بيستم روي داد اين بود كه بعضي از بزرگان علم، متوجه نقش عميق فسلفه در نظريه پردازي شدند و در نتيجه در چند دهه اخير به كرات مقالات فلسفي را در مجلات علمي ملاحظه مي كنيم.