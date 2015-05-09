یمن امتحانی تاریخی برای دنیا است/خطای بزرگ حکومت تازه کار سعودی

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور در همایش «انسان مهربان و دنیای آرام» که صبح امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد، با اشاره به ویژگی های هلال احمر و همچنین صلیب سرخ ها، گفت: از ویژگی های هلال احمرها این است که فقط به درد و آلام انسانها و بشر می نگرند، فارغ از ملیت، نژاد، زبان، مذهب، ایمان و عقیده، هر کسی که دچار مشکل شود و نیاز به کمک داشته باشد به او کمک خواهند کرد.

وی با اشاره به روایتی از پیامبر گرامی اسلام ادامه داد: پیامبر اسلام فرموده است: «هر انسانی که صدای مظلومیتش بلند شود و از دیگران کمک بخواهد اگر به این فریاد اعتنا نکردید بدانید که مسلمان نیستید» پس اگر ندای گرفتاری را شنیدید و پاسخ عملی و زبانی ندادید، دیگر خود را مسلمان ندانید. علاوه بر این همه آیات قرآن نیز ما را بر نیکوکاری، احسان، تعاون و کمک به دیگران دعوت می کند.

روحانی گفت: علاوه بر آیات و احادیث نیز، سیره و زندگی پیامبر اسلام و دیگر ائمه اطهار نیز این واقعیت را به ما نشان می دهد که بخشی که مربوط به آلام و مشکلات انسان می شود، آنجا دیگر برای ما فرقی ندارد که آن فرد کیست، دارای چه اعتقادی است، رنگ پوستش چیست، ملیتش برای کدام کشور است.

رئیس جمهور افزود: انسانی که زیر آوار رفته است دیگر نمی گویند که متعلق به کدام حزب و گروه هستید، دینت چیست، آنجا دیگر بحث انسانیت مطرح است، همچنان که در خیلی از آیات نیز یا ایها الناس آمده است.

روحانی با بیان اینکه یکی از مشکلات اجتماعی ما عدم تفکیک موضوعات است، گفت: ما هنوز هم نمی توانیم موضوعات را از یکدیگر تفکیک کنیم، یک وقت بحث انتخابات است، آنجا رقابت ها و دسته بندی های سیاسی جا دارد. اما یک وقت بحث محیط زیست است، بحث نجات جان انسان است، کم کردن خطرها در جامعه است، آنجا دیگر حزب و دسته و ملیت معنا ندارد.

وی افزود: در اسلام و در منطق انبیاء نیز حیوانات و حتی گیاهان و درختان هم جا دارند، همچنان که پیامبر اسلام به لشگریان خود توصیه می کند که وقتی وارد شهری شدید درختان را از بین نبرید. یعنی اولین توصیه پیامبر اسلام بحث محیط زیست، درخت و حیوانات است، بعد می گوید به پیرمردها، کودکان و زنان کاری نداشته باشید.

رئیس جمهور تصریح کرد: حتی در اشعار شعرا نیز به حیوانات اهمیت داده شده است، همچنان که فردی سگ تشنه در حال مرگ را در بیابان نجات داد و برای او آب پیدا کرد و نبی زمانش به او گفت خداوند گناهان تو را بخشید که سعدی نیز این حکایت را به شعر درآورده است.

روحانی با بیان اینکه ما نسبت به زمین هم مسئول هستیم، گفت: ما باید زمین را احیا کنیم و وظیفه زنده کردن زمین را بردوش داریم و این بخش از مسئولیت ما و رسالت جمعیت هلال احمر بسیار نزدیک و گاهی عینا منطبق است، یعنی همان وظایفی که پیامبر بر آن تاکید کرده امروز به عنوان مفاهیم جدید حقوقی در جامعه بشری مطرح است.

وی داوطلب بودن را یکی از ویژگی های سازمان هلال احمر دانست و گفت: استقلال، غیر دولتی بودن و خیرخواه بودن از ویژگی های خاص این جمعیت است. داوطلب بودن همواره لذت بخش است یعنی کسی خودش برای خدمتی در جامعه داوطلب باشد و کاری که این جمعیت انجام می دهد و رسالتی را که برعهده دارد، برای جامعه و مردم دارای اهمیت است.

رئیس جمهور جمعیت هلال احمر را آرامش بخش جامعه نامید و گفت: هر کجا که پرچم هلال احمر است به مردم آرامش می دهد و احساس می کنند که تنها نیستند و اگر حادثه ای برایشان پیش آمد این حس را دارند که یک گروهی هستند که خودشان را برای کمک به او آماده کرده اند و چقدر لذت بخش و زیباست زمانی که شما جان یک انسان را نجات می دهید.

روحانی، امدادگران جمعیت هلال احمر را فرشتگان نجات نامید و گفت: در جامعه ایران و جوامع مختلف شما امدادگران کار عظیم و بزرگی انجام می دهید.

حجت‌الاسلام حسن روحانی در بخشی دیگر از سخنانش در همایش «انسان مهربان و دنیای آرام» با اشاره به کمک‌های جمعیت هلال‌احمر ایران به یمن، گفت: متاسفانه سیاست آنقدر پررنگ می‌شود که حتی بر کمک‌های نوع‌دوستانه هم سایه می‌افکند.

وی افزود: این جنگی که در یمن پیش آمده، البته جنگ که نیست؛ حمله ناجوانمردانه یک همسایه به آنهاست. به جای آنکه به یک کشور فقیر در حال توسعه کمک کنند، با هواپیماهایی که از کشورهای بزرگ که نمی‌گویم چطور خریده‌اند، پولش را از کجا آورده‌اند و چه کسی به آنان آموزش داده است، بر سر مردم بمب می‌ریزند.

حمله حکومت تازه کار به یمن خطای بزرگ استراتژیک است

رئیس‌جمهور تصریح کرد: یک حکومتی که مساله منطقه و جهان را نمی‌داند و بسیار تازه‌کار است، برای اولین بار آمده و خودش را نشان داده است، کشوری که همیشه با دلار کار خودش را انجام می‌داد، حالا به جای دلار بمب را انتخاب کرده است، فکر می‌کند با بمب می‌تواند به اهدافش در منطقه برسد؛ این خطای بسیار بزرگ و استراتژیک است.

اگر این اتفاق به جای یمن برای کشور اروپایی می افتاد صلیب سرخ جهانی چه می‌کرد؟

روحانی با طرح این سئوال که اگر به جای یمن، یک کشور اروپایی چنین اتفاقی برایش پیش می‌آمد، صلیب سرخ جهانی برایش چه کار می‌کرد؟ گفت: اگر به جای یمن این اتفاق برای یک کشور اروپایی می‌افتاد، یک پل هوایی درست می‌کردند و با قطار، کشتی و هواپیما، امکانات پزشکی و زندگی را برایش فراهم می‌کردند. اما حال که یک کشور مسلمان جهان سومی آن هم برخلاف اصول انسانی مورد حمله یک کشور همسایه قرار گرفته است، هیچ کمکی به آن نمی‌شود و هیچ امکانات و دارویی برای مجروحان وجود ندارد؛ یمن جای امتحان تاریخی برای دنیاست.

وی گفت: اگر غم ما برای یمن و فلان کشور اروپایی و آسیایی یکسان نبود، معلوم است همه اصول انسانی و صلیب‌سرخ را زیر پا گذاشته‌ایم.

تشکر از تلاش های هلال احمر ایران برای کمک به یمن

رئیس‌جمهور ضمن تقدیر و تشکر از جمعیت هلال‌احمر ایران به خاطر تلاش‌هایی که تا به امروز برای کمک به مردم یمن داشته‌اند، گفت: البته به خاطر کارهای خلاف قوانین بین‌المللی، هلال‌احمر ایران نتوانسته است کارهایی که می‌خواسته برای یمن انجام دهد.

روحانی ادامه داد: آنها اگر بهانه‌های دروغین می‌آورند، ما حاضریم اجناس‌مان را به صلیب‌سرخ تحویل بدهیم، چرا که هدف ما این نیست که اسم ایران باشد، هدف ما نجات مردم است.

باید اساس کار صلیب‌سرخ جهانی بی‌طرفی باشد

وی با بیان اینکه جمعیت هلال‌احمر ایران باید به صلیب‌سرخ جهانی فشار بیاورد، گفت: صدای شما در این مقوله از صدای دولت بالاتر است و باید صلیب‌سرخ را به صحنه بکشید. ما باید به دنیا بگوییم که اینجا سرزمین امیرالمومنین(ع) و ائمه اطهار است، اینجا مردم پرورش‌یافته امیرالمومنین (ع) هستند.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید اساس کار صلیب‌سرخ جهانی بی‌طرفی باشد، گفت: نباید بین کشورهای اروپایی با آسیایی و یا آمریکایی با آفریقایی فرق کند.

هلال‌احمر ایران در یمن، عراق و سوریه باید پیشقدم باشد

روحانی تاکید کرد: هلال‌احمر ایران در هر حادثه‌ای، چه در یمن باشد، چه در سوریه و عراق و یا هر کجا که مشکلی باشد، باید پیشقدم باشد.

وی با اشاره به مشکلات منطقه ادامه داد: متاسفانه در داخل کشور نیز ما معضلات طبیعی و بحران‌هایی همچون سیل، زلزله، خشکسالی، محیط‌زیست و ریزگردها را داریم و از طرف دیگر نیز در منطقه ما معضلات فراوانی وجود دارد که در این شرایط هلال‌احمر، رسالت و وظیفه سنگین‌تری دارد.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: مردم ما در همه حوادث داخلی، منطقه‌ای و جهانی آماده انواع کمک‌ها هستند، همچنانکه که در مساله بوسنی هم دیدید که مردم چگونه کمک کردند.

موازی کاری ها را تبدیل به هم افزایی کنیم

روحانی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از خدمات رسانی ها در کشور ما موازی کاری است، گفت: ما باید این موازی کاری ها را تبدیل به هم افزایی کنیم.

وی اظهار داشت: شما در جمعیت هلال احمر به مصدومان کمک می کنید و یکسری از وظایف را هم وزارت بهداشت دارد، باید تقسیم کار کنید تا کار تکراری انجام ندهید.

روحانی تاکید کرد: در هر سطحی که لازم است جلسه گذاشته شود، من هم آمادگی دارم که در این جلسات شرکت کنم تا کارهایی که موازی کاری است را به هم افزایی و تقسیم کار تبدیل کنیم. لذا دولت و سازمان مدیریت نیز آمادگی هر گونه کمک از جمله مالی برای این کار را دارند.

آمادگی دولت برای توسعه سازمان جوانان جمعیت هلال احمر

وی همچنین با اشاره به سازمان جوانان هلال احمر، گفت: سازمان جوانان بسیار مهم است و نیاز به توسعه دارد و ما نیز آمادگی لازم را برای توسعه این سازمان داریم.

رئیس جمهور تصریح کرد: هر چه جوانان داوطلب بیایند در این سازمان، این آموزش ها برای زندگی خودشان و خانواده شان بسیار موثر است. به این جوانان زبان یاد بدهید، مهارت های لازم و آمادگی های بدنی و روحی را یاد بدهید تا این سازمان توسعه یابد.

روحانی با اشاره به رتبه ایران در تعداد داوطلبان هلال احمر، گفت: ایران نسبت به جمعیتش، نیروهای داوطلب هلال احمر بیشتری نسبت به سایر کشورها دارد و ما رتبه اول را داریم که این نکته بسیار حائز اهمیتی است.

رئیس جمهور با بیان اینکه حضور جوانان در هلال احمر موجب کم شدن خشونت در جامعه می شود، گفت: اساس هلال احمر خیرخواهانه است و این روحیه بسیار ارزشمند است.

وی تاکید کرد: ما باید در کشور تحمل را بالا ببریم و انسان های مهربان بسازیم و این نیروهای داوطلب می توانند فضای جامعه را آرام کنند و از لحاظ مقابله با افراطی گری و خشونت هم می توانند بسیار موثر باشند.

رئیس جمهور همچنین با گرامیداشت یاد مرحوم آیت الله غیوری نماینده سابق ولی فقیه در جمعیت هلال احمر، گفت: ایشان یک شخصیت بسیار فوق العاده ای از لحاظ اخلاق و کمک به دیگران بودند و حضور حجت الاسلام معزی نیز که از لحاظ تبلیغات دینی فرد پخته ای است می تواند کمک بسیار بزرگی برای این جمعیت باشد.