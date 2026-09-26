به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در فیفادی جاری، شامگاه سهشنبه ۷ مهر به مصاف تیم ملی روسیه خواهد رفت.
شاگردان تیم ملی ایران در نخستین بازی خود در فیفادی جاری برابر ازبکستان با نتیجه ۳ بر یک شکست خوردند و حالا در دومین دیدار خود به دنبال کسب پیروزی برابر روسیه هستند.
سرگئی تاشویف، مربی فوتبال روسیه، در گفتگو با «euro-football» درباره دیدار دوستانه پیشروی تیم ملی فوتبال روسیه برابر ایران صحبت کرد.
وی درباره این دیدار اظهار داشت: ایران بدون شک حریفی است که تا حدودی به ما کمک میکند تا قدرت تیم ملی روسیه را بهتر بشناسیم. ایرانیها در مرحله گروهی جام جهانی آمریکا حضور داشتند و از تجربه حضور در چنین تورنمنتهایی برخوردار هستند.
تاشویف افزود: ایران تیم ملی قدرتمندی است و بازی برابر این تیم میتواند محک خوبی برای تیم روسیه باشد. انتظار میرود ایران با بهترین ترکیب ممکن به میدان بیاید و این مسابقه میتواند دیدار جذابی باشد که نشان دهد تیم ما تا چه اندازه توانایی دارد.
این مربی روس در پایان گفت: من ترجیح میدهم درباره نتیجه بازی پیشبینی نکنم، اما دوست دارم تیم ملی روسیه پیروز شود.
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