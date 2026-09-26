دستورالعمل پوشش مناسب برای ورود به دانشگاه ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیداحمدرضا خضری، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت علوم «دستورالعمل راهنمای آراستگی، اخلاق و منش دانشگاهی» را به رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، ابلاغ کرد و بر ضرورت اطلاع‌رسانی این دستورالعمل به اعضای جامعه دانشگاهی و به‌ویژه دانشجویان نوورود تأکید کرد.

در این ابلاغیه از رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خواسته شده است مفاد دستورالعمل به نحو شایسته اطلاع‌رسانی شده و در معرض دید مخاطبان و مراجعان قرار گیرد.

بر اساس این ابلاغ، دانشگاه‌ها موظف شده‌اند مفاد دستورالعمل را در زمان ثبت‌نام به اطلاع دانشجویان نوورود برسانند و نسبت به نصب و انتشار تبلیغات محیطی مناسب در فضاهای عمومی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اقدام کنند.

در مقدمه «راهنمای آراستگی، اخلاق و منش دانشگاهی» تأکید شده است که دانشگاه محیطی علمی، فرهنگی و تربیتی است و تحقق مأموریت‌های آن نیازمند فضایی آرام، امن، اخلاقی و مبتنی بر احترام متقابل است. بر همین اساس، همه اعضای جامعه دانشگاهی اعم از استادان، کارکنان و دانشجویان در شکل‌دهی به فرهنگ و فضای دانشگاه مسئول شناخته شده‌اند و انتظار می رود رفتار فردی و حرفه ای آنان با شان و ماموریت دانشگاه متناسب باشد .

این دستورالعمل با هدف تقویت فرهنگ دانشگاهی، حفظ کرامت اعضای جامعه دانشگاهی، پیشگیری از تنش و تعارض و ایجاد چارچوبی روشن برای رفتار حرفه‌ای و آراستگی در محیط دانشگاه تدوین شده است.

تأکید بر کرامت، صداقت و عدالت در محیط دانشگاه

در بخش اصول حاکم بر منش دانشگاهی، بر رعایت کرامت و احترام متقابل میان اعضای جامعه دانشگاهی تأکید شده است. بر اساس این دستورالعمل، همه افراد باید فارغ از جایگاه، باورها، جنسیت، سن، قومیت و پیشینه اجتماعی مورد احترام قرار گیرند و از توهین، تحقیر، تهدید، آزار و خشونت پرهیز شود.

صداقت و درستکاری در آموزش، پژوهش، امور اداری و ارتباطات نیز از دیگر اصول مورد تأکید در این دستورالعمل است. در همین راستا، تقلب، جعل، فریب، ارائه اطلاعات نادرست و سوءاستفاده از اعتماد ممنوع اعلام شده است.

همچنین رعایت عدالت و انصاف در ارزیابی، ارائه خدمات، تصمیم‌گیری و تعاملات دانشگاهی و پرهیز از تبعیض، رابطه‌گرایی و اعمال نفوذ مورد تأکید قرار گرفته است.

مسئولیت‌پذیری و حفظ حریم خصوصی

مطابق این دستورالعمل، اعضای جامعه دانشگاهی باید مسئولیت‌های خود را با دقت، نظم و پاسخگویی انجام داده و قوانین، مقررات و ضوابط دانشگاه را رعایت کنند.

حفظ حریم خصوصی و حقوق دیگران نیز از اصول تعیین‌شده در این راهنماست و بر احترام به اطلاعات شخصی، علمی و اداری افراد و پرهیز از مداخله یا افشای اطلاعات بدون مجوز قانونی تأکید شده است.

در بخش دیگری از این دستورالعمل، گفت‌وگوی سازنده و احترام به تفاوت دیدگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته و بر حل اختلافات از طریق گفت‌وگو، استدلال و مجاری قانونی تأکید شده است. همچنین تبدیل اختلاف نظر به توهین، تهدید یا تقابل مورد نهی قرار گرفته است.

تأکید بر آراستگی و پوشش متناسب با محیط دانشگاه

در بخش مربوط به آراستگی و پوشش، آمده است که هر فضای اجتماعی متناسب با آداب، هنجارها و ویژگی‌های خود نیازمند رعایت ظاهری متناسب است و در محیط دانشگاه نیز رعایت ظاهری آراسته و پوششی متناسب با فرهنگ غنی ایرانی ـ اسلامی و شئون دانشگاهی برای آقایان و بانوان در همه فضاهای دانشگاهی ضروری است.

این دستورالعمل استفاده از پوششی متین، آراسته، ساده و متناسب با فضای علمی را از الزامات حضور در محیط دانشگاه عنوان کرده و پوشش مناسب فضای دانشگاه را برای ورود به محیط دانشگاه الزامی دانسته است.

در این راهنما تأکید شده است که پوشش متناسب با محیط دانشگاه، جلوه‌ای از وقار دانشگاهی، احترام به شأن علمی و رعایت حرمت فضای مشترک آموزش، پژوهش و گفت‌وگوی علمی محسوب می‌شود.

تأکید بر مسئولیت اجتماعی اعضای دانشگاه

در بخش دیگری از دستورالعمل، بر حفظ شأن دانشگاه و مسئولیت اجتماعی اعضای جامعه دانشگاهی تأکید شده است. بر اساس این بخش، اعضای دانشگاه باید در محیط دانشگاه و فضاهای مرتبط با آن رفتار مسئولانه داشته باشند و به تأثیر رفتار خود بر اعتبار دانشگاه، اعتماد عمومی و کیفیت محیط علمی توجه کنند.