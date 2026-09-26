اورسجی: دختران و پسران ایران قدرتمند ظاهر شدند

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، عباس اورسجی رئیس کنفدراسیون کبدی آسیا و ایران در پایان رقابت‌های کبدی بیستمین دوره بازی‌های آسیایی اظهار داشت: بازی‌های آسیایی برای تیم ملی کبدی ایران در بخش آقایان و بانوان به پایان رسید. خوشبختانه دو مدال ارزشمند نقره را برای هموطنانمان به ارمغان آوردیم‌ و خیلی دلمان می‌خواست و خیلی تلاش کردیم تا این اتفاق بیفتد.



وی در ادامه افزود: بچه‌ها اردوهای سختی را پشت سر گذاشتند و در شرایطی که کشور در جنگ بود حمایت‌های وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و عِرق ورزشکاران به کشور و تلاش‌ها و عَرَق‌های آنان در اردوهای تیم ملی باعث شد که آنها قدرتمندانه در بازی‌های آسیایی حضور داشته باشند.



رئیس فدراسیون کبدی آسیا و ایران در خصوص مدال نقره بانوان در این بازی‌ها گفت: در بخش بانوان با وجود ظهور یک پدید جدید یک پله صعود داشتیم و دختران ما یک حریف قدرتمند و دیرینه به نام چین تایپه را شکست دادند و فینالیست شدند. آنها در یک رقابت سخت و نزدیک نتیجه را به هند واگذار کردند و نایب قهرمان شدند. بانوان برای کسب مدال طلا بسیار شایسته بودند.



اورسجی با اشاره به مدال نقره تیم ملی مردان تصریح کرد: آقایان نیز اردوهای سختی را پشت سر گذاشتند و با حمایت وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون تمرینات خوبی داشتند. آنها یک رقابت نزدیک را در فینال برابر هند داشتند. نیمه اول با اختلاف یک امتیاز و با برتری ایران به پایان رسید. باید قبول کنیم حریف ما هند بود که هم بسیار قدرتمند است و هم یک جامعه آماری وسیع در این رشته دارد.



وی در ادامه افزود: بچه‌ها خوب بازی کردند و اگر دقت بیشتری وجود داشت و تاکتیک و تکنیک بیشتری را از بچه‌ها می‌دیدیم، شاید به مدال طلا رسیده بودیم. در مجموع با شرایطی که داشتیم به جرات می‌گویم نتیجه قابل قبول بود اما خیلی دلم می‌خواست که مدال طلا می‌گرفتیم و سرود کشورمان در کنار اهتزاز پرچم ایران در این سالن نواخته می‌شد و دل مردم را بیشتر شاد می‌کردیم.