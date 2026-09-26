به گزارش خبرگزاری مهر، وال‌استریت ژورنال گزارش داد دولت آمریکا با تشدید فشار بر کشورهای مختلف تلاش می‌کند ارتباطات مالی، بانکی و حمل‌ونقل ایران با جهان را محدود و تهران را بیش از پیش منزوی کند.

یک مقام سابق بانک سیتی که اکنون در وزارت خزانه‌داری آمریکا فعالیت می‌کند، در سفری محرمانه به چند کشور هشدار داده است که ادامه همکاری با ایران می‌تواند برای این کشورها تبعات مالی داشته باشد.

بر اساس این گزارش، مقام آمریکایی از کشورها خواسته است پروازهای مرتبط با ایران را متوقف کنند و ارتباط بانک‌های خود با مؤسسات مالی ایران را قطع یا محدود کنند. واشنگتن از اهرم دسترسی کشورها به نظام مالی آمریکا برای اعمال فشار بر شرکای تجاری ایران استفاده می‌کند.

وال‌استریت ژورنال می‌نویسد این کارزار فشار، حتی کشورهایی را هدف گرفته که پیش‌تر تمایلی به همراهی کامل با تحریم‌های آمریکا علیه ایران نداشتند. هدف دولت ترامپ، از طریق محدود کردن کانال‌های بانکی، تجاری و حمل‌ونقل، کاهش منابع درآمدی و دسترسی ایران به اقتصاد جهانی است.

این روزنامه همچنین گزارش داده است که فشارهای آمریکا در شرایطی تشدید شده که جنگ ایران و آمریکا و محدودیت‌های اعمال‌شده در تنگه هرمز، تجارت و حمل‌ونقل منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار داده است.