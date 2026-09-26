فرصت طلایی خراسان جنوبی برای ایجاد منطقه آزاد را از دست ندهیم

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان بعدازظهر شنبه در کارگروه ایجاد منطقه آزاد تخصصی تجاری در خراسان جنوبی اظهار کرد: پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد تجاری ایران، افغانستان و چین در سفر رئیس‌جمهور به خراسان جنوبی در ۲۷ آذرماه سال گذشته مطرح شد و رئیس‌جمهور نیز در همان جلسه بر پیگیری موضوع تأکید کرد.

وی افزود: پس از طرح این موضوع، مکاتبات لازم با معاون اول رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه انجام شد و رویکرد وزارت اقتصاد نسبت به این پیشنهاد بسیار مثبت بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به شرایط جدید منطقه و ظرفیت‌های مرزی استان بیان کرد: خراسان جنوبی دارای طولانی‌ترین مرز مشترک با افغانستان است و باید از این ظرفیت برای تبدیل مراودات مرزی، رفت‌وآمدها و ارتباطات اقتصادی به یک ظرفیت پایدار اقتصادی استفاده کنیم.

ذاکریان ادامه داد: در حال حاضر دو موضوع شامل ایجاد منطقه آزاد و ایجاد منطقه آزاد تجاری با رویکرد بین‌المللی در استان مطرح است که هر دو موضوع باید با جدیت دنبال شود.

وی با بیان اینکه شرایط فعلی کشور ضرورت تسریع در این طرح را بیشتر کرده است، گفت: در هفته گذشته موضوع را در وزارت اقتصاد پیگیری کردم و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز بر ضرورت تسریع در پیگیری این موضوع تأکید داشت.

فرصت ایجاد منطقه آزاد نباید از دست برود

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به طولانی شدن فرآیندهای مطالعاتی تصریح کرد: احساس می‌شود در برخی مراحل چند گام به عقب برگشته‌ایم و دوباره صحبت از انجام مطالعات اولیه و شروع فرآیند از ابتدا مطرح شده است؛ در حالی که باید از ظرفیت مطالعات و اقدامات انجام‌شده استفاده کنیم.

ذاکریان افزود: هر ایراد و چالشی که در مسیر وجود دارد باید شناسایی و برطرف شود، نه اینکه به دلیل وجود یک چالش، اصل موضوع متوقف شود.

وی با تأکید بر اینکه ایجاد منطقه آزاد نباید به منابع بودجه‌ای دولت گره زده شود، اظهار کرد: از ابتدا نیز این موضوع را به منابع مالی و بودجه دولتی وابسته نکرده‌ایم و شرایط درآمدی دولت و استان را به خوبی درک می‌کنیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: سرمایه‌گذاران خارجی از جمله سرمایه‌گذاران چینی و افغانستانی ظرفیت لازم برای حضور در این منطقه را دارند و می‌توان از توان سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای پیشبرد طرح استفاده کرد.

استفاده از ظرفیت‌های موجود به جای ایجاد زیرساخت‌های موازی

ذاکریان با تأکید بر ضرورت استفاده از زیرساخت‌های موجود استان بیان کرد: قرار نیست برای همه امور زیرساخت جدید ایجاد کنیم؛ بلکه باید ظرفیت‌های موجود را به یک سطح جدید از فعالیت اقتصادی برسانیم.

وی افزود: دانشگاه بیرجند، شهرک‌های صنعتی، واحدهای تولیدی راکد، فرودگاه، ظرفیت‌های حوزه گردشگری سلامت و بیمارستان‌های استان و سایر زیرساخت‌های موجود می‌توانند در قالب منطقه آزاد مورد استفاده قرار گیرند.

وی گفت: هدف این است که ظرفیت‌های فعلی استان را با استفاده از الزامات و مشوق‌های قانونی منطقه آزاد، برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی عرضه کنیم.

ذاکریان با اشاره به ظرفیت مرز ماهیرود و ارتباطات اقتصادی استان با افغانستان اظهار کرد: در هفته‌های اخیر در برخی مرزها مشکلاتی در ورود و خروج ایجاد شد، اما استمرار فعالیت مرز خراسان جنوبی نشان داد که ارتباطات، رفت‌وآمدها و پیوندهای اقتصادی استان با افغانستان از ظرفیت بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: این فرصت ممکن است در صورت تأخیر، دو، سه یا شش ماه دیگر ضرورت فعلی خود را از دست بدهد؛ بنابراین باید در شرایط کنونی تصمیم‌گیری و اقدام کنیم.

توجه ملی برای ایجاد منطقه آزاد در خراسان جنوبی وجود دارد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه برخی پیشنهاد استفاده از ظرفیت مناطق آزاد استان‌های همجوار را مطرح کرده‌اند، گفت: خراسان جنوبی طولانی‌ترین مرز خاکی مشترک با افغانستان را دارد و باید سهم این استان از ظرفیت ایجاد منطقه آزاد مورد توجه قرار گیرد.

ذاکریان افزود: اجماع لازم برای پیگیری این موضوع در سطح ملی نیز وجود دارد و اکنون مهم‌ترین نیاز، استفاده از ظرفیت‌های موجود و تسریع در فرآیندهای قانونی است.

وی با بیان اینکه نگاه به منطقه آزاد نباید آرمان‌گرایانه باشد، تصریح کرد: قرار نیست از ابتدا یک شهر جدید ایجاد کنیم؛ حتی شهرک‌های صنعتی و واحدهای راکد استان می‌توانند در قالب این منطقه عرضه شوند و از مزیت‌های قانونی آن بهره بگیرند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تأکید کرد: فرآیندها قانونی مورد نیاز برای این مناطق باید به صورت موازی دنبال شود تا کار در هیچ مرحله‌ای متوقف نماند و فرصت فعلی استان از دست نرود.

ذاکریان خاطرنشان کرد: باید ظرفیت‌های موجود را دقیق احصا و نقاط قوت و ضعف را مشخص کنیم و از نقاط قوت برای توسعه استان بهره بگیریم؛ نقاط ضعف نیز باید به عنوان معیار اصلاح و برنامه‌ریزی مطرح باشند، نه اینکه به مانعی برای اصل ایجاد منطقه آزاد تبدیل شوند.