به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، سید حمید پورمحمدی در چهارمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور که روز شنبه - چهارم مهر - در این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: با وجود همه سختی‌هایی که در نیمه نخست امسال وجود داشت، خوشبختانه پرداختی‌ها به‌ویژه در زمینه حمایت از مدارس، دانشگاه‌ها، پرداخت مطالبات گندم‌کاران و موارد مشابه به‌خوبی و با رعایت نظم بودجه‌ای انجام شد.

وی با قدردانی از کارکنان سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص بودجه دستگاهها در موعد مقرر، ابراز امیدواری کرد در نیمه دوم سال نیز نظم بودجه‌ای حفظ شود و تامین و تخصیص اعتبارات بخش‌های مختلف، به‌خوبی انجام شود.

برنامه هفتم اصلاح می‌شود

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه در سایه اهتمام همه بخش‌ها در معاونت‌ هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارش عملکرد دومین سال قانون برنامه هفتم نیز تدوین شده افزود: این گزارش در شورای عالی راهبری برنامه هفتم ارائه و تصویب شد و پس از ارائه در دولت برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به عملکرد خوب اجرای دومین سال قانون برنامه هفتم گفت: تعداد آیین‌نامه‌های تصویب شده برای این برنامه در دو سال گذشته ۴ برابر کل آیین‌نامه‌هایی است که در طول ۷ سال برنامه ششم توسعه کشور تدوین و تصویب شده است.

وی از آماده‌سازی لایحه اصلاح قانون برنامه هفتم در دولت خبر داد و گفت: این اصلاحیه با هدف پیشبرد و اجرای بهتر قانون برنامه هفتم با اقتضائات جدید تدوین می‌شود.

نوآوری‌های خوبی در سرشماری نفوس و مسکن امسال در حال انجام است

پورمحمدی با اشاره به اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن امسال به روش ثبتی‌مبنا، افزود: کارهای این سرشماری به‌خوبی در حال انجام است و عملیات میدانی آن نیز از اول آبان‌ماه، به صورت رسمی آغاز می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، این دوره از سرشماری نفوس و مسکن، با نوآوری‌های خوبی همراه شده است.

پیشنهادهای تحول‌گرایانه در زمینه بودجه را شجاعانه بیان کنید

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: برای بودجه سال آینده فکرها را آزاد کنید و پیشنهادهای تحول‌گرایانه را با شجاعت بیان کنید. برای عبور از شرایط توفانی باید تصمیم‌های شجاعانه و نوآورانه‌ای بگیریم و سقف تصمیمات را بالا ببریم. همه استان‌ها و امورهای تخصصی سازمان با این رویکرد در تدوین لایحه بودجه سال آینده مشارکت کنند.

در این نشست دو گزارش با عنوان‌های «چارچوب اقتصادی بودجه سال ۱۴۰۶» توسط معاونت هماهنگی برنامه و بودجه و «نظام ارزیابی، تصویب و پایش طرح‌های هزینه‌ای جاری برای درج در بودجه ۱۴۰۶» توسط معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی ارائه شد.