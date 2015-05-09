آبیاری کشت غله اصفهان با پساب/ سبزیجات با پساب آبیاری نمی شود

مهرداد مرادمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هنوز سبزیجات و صیفی‌جات در اصفهان به مرحله برداشت و توزیع به بازار نرسیده است که آبیاری با پساب را بتوان عامل بیماری های اخیر در اصفهان عنوان کرد.

وی بیان داشت: سبزیجات و صیفی‌جات آلوده که احتمال داده شده سبب بروز بیماری می شود وارداتی و از جنوب تهران به اصفهان آمده است.

مرادمند با بیان اینکه از اواخر سال گذشته تا دو ماه ابتدایی سال جدید سبزی و صیفی جات به استان اصفهان وارد شده و می شود، اعلام کرد: سبزی و صیفی کاری در اصفهان از اواخر ماه دوم سال قابل برداشت است پس نسبت دادن بیماری اخیر به سبزیجات آلوده اصفهان دور از عقل است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان خاطرنشان کرد: سبزی کاری در مزارع غرب و بخشی از مزارع شرق اصفهان در حالی انجام می گیرد که کشاورز ما دسترسی به پساب های فاضلاب ندارد.

وی اعلام کرد: آبیاری محصولات کشاورزی با پساب مشمول آبیاری محصولات غله یا علوفه است که آن هم صرف خوراک دام می شود.

مرادمند در پاسخ به اینکه آبیاری محصولات غله با پساب یا همان علوفه در نهایت صرف خوراک دام می شود و دام در نهایت خوراک انسان می‌شود و به هر نحوی ازطریق مستقیم یا غیر مستقیم این پساب وارد بدن انسان شده و دارای ضرر است، اظهار داشت: آبیاری محصولات غله با پساب را باید مسئولان پاسخ دهند.

وی اعلام کرد: پساب اگر به صورت صحیح تصفیه شود یک منبع آبی با ارزش به شمار می رود که کار تصفیه آن بر عهده شرکت آب و فاضلاب و کار توزیع پساب بین کشاورزان هم برعهده شرکت آب منطقه ای است و اگر مشکلی هم در خصوص پساب های آلوده وجود دارد باید این دو نهاد پاسخ دهند.

مرادمند با اظهار اینکه کشاورزان تنها مصرف کننده هستند و لازم است که در زیرساخت های آن سالم سازی صورت بگیرد، گفت: جهاد کشاورزی بر اساس قانون دو وظیفه جداگانه در خصوص آبیاری محصولات کشاورزی با پساب را دارد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون مجازات اسلامی برای مصرف کنندگان پساب فاضلاب جرم قائل شده اما برای جهاد کشاورزی هیچ نقشی تعریف نشده است، افزود: این درحالی است که جهاد کشاورزی از منظر وظیفه سازمانی و اینکه موظف به تولید محصولات سالم است، وظیفه نظارت و برخورد با متخلفان را دارد.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: از این موضوع که در هر کجا هر مشکلی برای محصولات غذایی و کشاورزی پیش آید، جهاد کشاورزی را نشانه می گیرند گلایه داریم و این در حالی است که این نهاد در استفاده بی رویه از سموم و کودهای شیمیایی و نیز برای جمع آوری پمپ ها به منظور ممانعت از آبیاری با پساب اقدامات بسیاری را اجرایی کرده است.

وی بیان داشت: عمده سبزی کاری ها در مزارع غرب اصفهان مانند ناژوان و دستگرد که سالم ترین آب را دارد، انجام می گیرد.

مرادمند بیان داشت: اگر پساب وارد سطح رودخانه می شود و کشاورزی که با این آب محصولات خود را آبیاری می کند دیگر در این قضیه کشاورز مقصر نیست.