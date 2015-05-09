به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «Exodus: Gods and Kings» جدیدترین ساخته هالیوود درباره زندگی یکی از پیامبران الهی یعنی حضرت موسی (ع) است.

این فیلم سینمایی در چهلمین جلسه سینما روایت اکران و با حضور کارشناسان مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

بعضی از کارشناسان اهداف سیاسی متعددی را در پس برداشت های هالیوودی از زندگی پیامبران برمی شمرند که مهمترین آنها ایجاد وهن در باورهای دینی و تقلیل یک پیامبر بزرگ الهی به فردی زمینی و دارای اشتباه و گناه است و «سینما روایت» در این جلسه پیرامون این موضوع جلسه خود را برگزار می کند.

چهلمین جلسه «سینما روایت» روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه راس ساعت ۱۷ در مجتمع فرهنگی اسوه واقع در خیابان انقلاب اسلامی نبش بهار جنوبی برگزار خواهد شد.