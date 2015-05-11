به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدکاظم موسوی متقی مسئول کمیته فرهنگی سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم با اشاره به ضرورت انسجام فعالیتهای فرهنگی و قرآنی برای برگزاری هرچه باشکوه تر بزرگترین رویداد قرآنی جهان اسلام اظهارداشت: برای افزایش معرفت و شناساندن بهتر نظام جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر فعالیتهای دیگر، خیمه معرفت با حضور مبلغان مسلط به زبانهای زنده دنیا برپا خواهد شد.

وی گفت: در این زمینه تاکنون اقدامات ارزشمندی انجام شده است و با توجه به تجربه های سال گذشته در برپایی خیمه های معرفت در فضای مسابقات امسال نیز این فعالیت موثر فرهنگی به نحو احسن تقویت خواهد شد.

به گفته مسئول کمیته فرهنگی سی‌ودومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم، یک خیمه معرفت داخلی نیز برای خواهران و برادران مراجعه کننده برپا و در آن به شبهات دینی و سؤالات شرعی پاسخ داده خواهد شد.

حجت الاسلام موسوی متقی، ارائه مشاوره درزمینه مسائل خانواده، تربیت فرزندان، حفظ قرآن کریم و وقف را از دیگر فعالیت خیمه های معرفت در سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانست و افزود: در این خیمه به موضوع حفظ قرآن کریم، توجه ویژه ای به عمل آمده و در این راستا، سامانه آموزش مجازی حفظ قرآن راه اندازی شده است.

وی در خصوص آمار مراجعه کنندگان به خیمه های معرفت درمسابقات بین المللی سال گذشته یاد آور شد: درسال گذشته روزانه بین 300 الی 400 نفر مراجعه کننده به خیمه های معرفت داشتیم واستقبال خوبی ازاین حرکت فرهنگی صورت گرفت .

مسئول کمیته فرهنگی سی ودومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم متذکرشد : سال گذشته بالغ بر 50 هزار قلم از محصولات فرهنگی شامل کتاب، سی دی و... تهیه و در بین میهمانان توزیع شد.

حجت الاسلام موسوی متقی درخصوص ارائه محصولات فرهنگی به متسابقین خارجی در سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن تصریح کرد: یک فلش جدید حاوی اطلاعات لازم ازمسابقات بین المللی قرآن کریم شامل رهنمودهای قرآنی مقام معظم رهبری در مورد وحدت جهان اسلام به سه زبان زنده دنیا تهیه شده است و در کنار آن تصاویر کاملی از دوره های قبلی، آرشیو مسابقات و تلاوتهای برتر قاریان ایرانی تهیه و به متسابقین میهمان جمهوری اسلامی در ایام مسابقات ارائه خواهد شد.

به گفته مسئول کمیته فرهنگی، این کمیته در حوزه توزیع محصولات و هدایای فرهنگی، امسال نیز به صورت هدفمند اقلامی متناسب با مخاطب تهیه و توزیع خواهد شد.

حجت الاسلام موسوی متقی درخصوص دیگر فعالیتهای کمیته فرهنگی تاکید کرد: یکی از فعالیتهای کمیته فرهنگی، آشنا نمودن میهمانان و متسابقین با ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن است و در این زمینه تلاش شده است تا با بهره گیری از مترجمین متعهد و توانمند و مسلط، پیام انقلاب اسلامی به شرکت کنندگان در سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم منتقل شود.

مسئول کمیته فرهنگی سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم تصریح کرد: تلاش شده است تا با تهیه کتب و محصولات فرهنگی به زبانهای عربی، انگلیسی و اسپانیایی، اطلاعات لازم دراختیارمتسابقین ومیهمانان درسی ودومین دوره مسابقات بین اللملی قرآن کریم قرارگیرد .

حجت الاسلام موسوی متقی، توجه ویژه مسئولان و دست اندکاران برگزاری سی ودومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم به کودکان و نوجوانان را یاد آورشد و گفت: فعالیتهای مرتبط با کودکان و نوجوانان امسال از کیفیت بالاتری نسبت به سالهای گذشته برخوردار شده است، به طوری که در طول برگزاری مسابقات هر شب از میهمانان ارزشمندی دعوت به عمل آمده است تا با ارائه برنامه های بسیار جذاب، سطح معارف قرآنی این عزیزان را افزایش دهند.

مسئول کمیته فرهنگی در پایان سخنانش اظهارداشت: همانند سالهای گذشته، تهیه محتوای مسابقات پیامکی و تبلیغات محیطی از اموری است که به عهده این کمیته و روابط عمومی گذشته شده است که تلاش می شود به نحو احسن انجام شود.