امکانات و تجهیزات مدارس استثنایی کشور به روز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید قدمی شامگاه سه شنبه در نشست شورای معاونین آموزش و پرورش استان کردستان اظهار داشت: به دنبال حمایت های خوب دولت و همچنین اختصاص اعتبارات مورد نیاز تلاش می کنیم امکانات و تجهیزات مورد نیاز مدارس استثنایی در کشور را به روز کنیم.

وی با بیان اینکه توان بخشی دانش آموزان استثنایی در سطح استان و خارج از استان به صورت رایگان انجام می گیرد، از آغاز کاشت حلزون برای دانش آموزان ناشنوا و پرداخت هزینه های درمان آن خبر داد و گفت: در صورت نیاز با هماهنگی مدیریت مدرسه، شهرستان و استان این کار پیگیری خواهد شد.

قدمی پیشینه اجرای برنامه سنجش را از 20 سال پیش تاکنون اعلام نمود و با تاکید بر ضرورت تمهید مقدمات و آماده سازی اطلاعات و آمار در این خصوص گفت: یکی از اهداف برنامه سنجش، شناسایی به موقع دانش آموزان دیر آموز است که در سال جاری با همکاری معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، در صدد تهیه محتوای خود آموز برای این دانش آموزان هستیم و دوره های آموزشی ویژه ای نیز برای معلمان دانش آموزان دیر آموز پیش بینی شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش رویکرد آموزش و پرورش استثنایی را عادی سازی عنوان نمود و با اشاره به نگاه های آموزشی و دیدگاه های مختلف در خصوص دانش آموزان استثنایی، به تشریح تفاوت دیدگاه ها نسبت به معلولیت و آموزش دانش آموزان استثنایی پرداخت.

وی از افزایش 100 درصدی اعتبارات آموزش و پرورش استثنایی کشور خبر داد و با بیان اینکه هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی استان کاملا رایگان انجام خواهد شد، راه اندازی مراکز اختلالات یادگیری را از دیگر برنامه های محوری این حوزه بر شمرد و با اشاره به تفاوت های دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و روش های مختلف آموزشی آنان، خواستار ایجاد مراکز اختلالات یادگیری در سطح کلیه شهرستانها و مناطق تابعه استان با حضور نیرو های متخصص شد.

قدمی با تاکید بر ضرورت نظارت بر فعالیت مدارس استثنایی و پیگیری برنامه های این بخش، خواستار دقت نظر در انتخاب مدیران این مدارس و اجرایی شدن برنامه های ابلاغی شد و با بیان اینکه محتوای کتابهای درسی دانش آموزان ناشنوا، نا بینا و جسمی حرکتی با دانش آموزان عادی تفاوتی ندارد، خواستار پیگیری برنامه های مشترک معلمان آموزش و پرورش عادی و استثنایی در این حوزه ها شد.

در ابتدای این نشست رشید قربانی مدیر کل آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه همه ما در قبال دانش آموزان استثنایی وظیفه داریم، به اهمیت کار این حوزه پرداخت و خواستار همکاری کلیه مسئولین بخش ها و دست اندرکاران در پیگیری برنامه های آموزش و پرورش استثنایی شد.