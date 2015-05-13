اختلاف نظر تهران و پنتاگون در مورد نحوه کمک رسانی به مردم یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ایالات متحده آمریکا از جمهوری اسلامی ایران خواست که کشتی «ایران شاهد» (کشتی حامل کمک های انسان دوستانه) را به جای یمن به سمت جیبوتی، هدایت کند، جایی که سازمان ملل متحد مرکزی را برای توزیع کمک‌های انسانی دایر کرده است.

بر اساس این گزارش، ایالات متحده تاکید دارد که طبق برنامه سازمان ملل این محموله باید اول به جیبوتی برود.

سرهنگ «استیو وارن» سخنگوی پنتاگون، در این رابطه اظهار داشت: «اگر ایران از پروتکل سازمان ملل پیروی می‌کند باید این کشتی را به بندری در جیبوتی ببرد و آنطور که می گوید بار این کشتی کمک‌ های انسان‌ دوستانه است باید اجازه دهند این کمک‌ها از طریق سازمان ملل توزیع شود».

سخنگوی پنتاگون می‌گوید که مسیر صحیح برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به یمن از بندری در جیبوتی می‌گذرد و این محموله باید به دست کارکنان سازمان ملل برسد.

سرهنگ استیو وارن در نهایت تاکید کرده که هر مسیری غیر از این، خطاست.