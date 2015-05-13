دیدار اختصاصی اوباما با ولیعهد عربستان پیش از نشست کمپ دیوید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ سفید اعلام کرد که «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا امشب چهارشنبه و پیش از ملاقات با دیگر رهبران عرب خلیج فارس، در دفتر خود پذیرای «محمد بن نایف» ولیعهد عربستان و «محمد بن سلمان» جانشین ولیعهد این کشور خواهد بود.

دیدار اوباما با رهبران شورای همکاری خلیج فارس از بعد از ظهر روز چهارشنبه به وقت محلی در کاخ سفید آغاز می شود و ادامه آن به روز پنجشنبه و برگزاری نشستی موکول می شود که قرار است در کمپ دیوید ایالت مریلند برگزار شود.

کشورهای عرب خلیج فارس از قدرت گرفتن ایران در پی حصول توافق هسته ای احتمالی بیمناک هستند و نشست اخیر هم برای اطمینان بخشیدن به آنها برگزار می شود.

اوباما دیروز در مصاحبه با روزنامه «الشرق الأوسط» بار دیگر بر حمایت واشنگتن از متحدان عرب منطقه تاکید کرد و مدعی شد که ایران رفتارهای خطرناکی در جهت بی ثبات کردن منطقه انجام می دهد و دقیقا به همین خاطر است که حصول توافق برای مهار بلند پروازی های هسته ای تهران ضروری است.

اوباما از مشارکت ایران برای نقش آفرینی بیشتر در جامعه جهانی به عنوان راهی برای تقویت رهبران میانه روی کشور حمایت می کند با این حال وی مدعی شد: حتی اگر جریان های سیاسی در ایران تغییر نکند، لزوم حصول توافق هسته ای به قوت خود باقی می ماند چراکه به این ترتیب اجازه نمی دهیم حکومتی که دشمن ما است به سلاح اتمی دست یابد.