سه اثر پژوهشکده فلسفه و کلام در لیست آثار پرفروش نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه کتاب تهران یکی از نمایشگاههای پر استقبال و شناخته شده در سطح جهان است که بیش از ربع قرن از برپایی آن میگذرد و در تمام این سالها با رویکردهای مختلف که اغلب مرتبط با حوزههای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی بوده با حضور ناشران داخلی و خارجی و میلیونها بازدیدکننده برپا شده است.در ششمین روز این رخداد مهم فرهنگی کشور در سال ۹۴ به سراغ تهیه گزارشی برای پرفروشهای حوزه فلسفه و اندیشه کشور و بازدیدکنندگان اندیشهای کشور رفتیم که در ادامه میخوانیم
پژوهشگاه علوم انسانی در غم محبوب خود نشست
«پژوهشگاه علوم انسانی در غم محبوب خود نشست» نوشتهای است که بر تصویر صادق آیینهوند رئیس فقید پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نقش بسته است. این چهره ماندگار تاریخ کشورمان هفته گذشته به دلیل بیماری دار فانی را وداع گفت و دیروز روی دوش اهالی فرهنگ و اندیشه تشییع شد. مسئولان غرفه این انتشارات با لباسهای مشکی و آویختن تصویر مرحوم آئینهوند در این غرفه پذیرای علاقهمندان به کتاب بودند.
حضور اساتید فلسفه در نمایشگاه کتاب
تا روز ششم نمایشگاه طبق اطلاعات ما، غلامحسین ابراهیمیدینانی برای رونمایی از آثار برنامه تلویزیونی معرفت، اسماعیل منصوری لاریجانی، استاد فلسفه و عرفان دانشگاه اهل بیت(ع)، حجتالاسلام والمسلمین علیاکبر رشاد، رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجتالاسلام علی ذوعلم، رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، عماد افروع، استاد دانشگاه، حجت الاسلام نجف لکزایی، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و ... در نمایشگاه حضور داشتند.
عدم استقبال از فلسفه غرب در نمایشگاه کتاب
با توجه به برآوردی که از حضور ناشران حوزه فلسفه در نمایشگاه کتاب صورت گرفت، ارائه آثار فلسفه غرب نسبت به سالهای گذشته در این دوره کمتر بوده و آنهایی هم که کتابهای فلسفه غرب را ارائه کرده بودند، بیشتر از ناشران غیر فلسفی بودند. تنها تعداد محدودی اثر فلسفی غرب در نمایشگاه و در مقایسه با آثار فلسفه اسلامی پراستقبال و پرمخاطب شده بود.
کتاب «سروش، دین و نواندیشی» به قلم عبدالحسین خسروپناه و حسن پناهی آزاد توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده و این اثر به نقد و ارزیابی دیدگاههای عبدالکریم سروش میپردازد و با طرح پنج محور از مباحث مختلف مورد بحث توسط سروش، میکوشد با توجه به ضرورتهای یاد شده و با استفاده از منابع و آثار مرتبط، برخی از مهمترین آرا و ایدههای عبدالکریم سروش را متناسب با سطح علمی وجوان و به صورت گزیده و روان، طرح، بررسی و ارزیابی کند.
همچنین کتاب «به کودکان اعتماد کنیم» اثر مهرنوش هدایتی از پژوهشگاه علوم انسانی به بررسی مبانی روانشناسی و تفکر فلسفی و همینطور امکان فلسفه ورزیدن برای کودکان میپردازد. مخاطب اصلی این کتاب مربیان و همه کسانیاند که در حوزه فلسفه برای کودکان در حال فعالیت هستند. اساس اینکه فلسفه برای کودکان چیست و چگونه باید آن را معرفی کرد، اینکه اصلاً بچهها میتوانند فلسفه ورزی کنند یا خبر و ثابت کردن اینکه بچهها میتوانند فلسفهورز شوند در این کتاب صورت گرفته است.
در جدول ذیل سه کتاب پرفروش تعدادی از ناشران را مشاهده میکنید:
ردیف
پرفروش اول
پرفروش دوم
پرفروش سوم
کانون اندیشه جوان
سروش، دین و نواندیشی
شریعتی، دین و جامعه
بحرخروشان ـ تاریخ و نقد مکتب تفکیک
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی
سهروردی و افکار او
به کودکان اعتماد کنیم
انتشارات علمی
فلسفه فرهنگ
هگل
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پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
نفس و بدن در متون دینی
فلسفه ذهن ـفلسفه نظریه کارکردگرایی
فلسفه نظریه این همانی
انتشارات صدرا
اصول فلسفه و روش رئالیسم
خدا در زندگی انسان ـ خدا در اندیشه انسان
حاشیههای استاد مطهری بر آثار دکتر شریعتی
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
معمای زمان و حدوث جهان
الهیات محیط زیست
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بنیاد حکمت اسلامی صدرا
اسفار اربعه ـ ۹ جلدی
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پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری
اسماء و صفات خدا ـ حکیم معرفت
جریان شناسی اعتزال نو
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