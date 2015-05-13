احتمال آزادسازی وام مسکن/ آغاز اعطای تسهیلات خرد از هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر میرمحمد صادقی در نشست خبری با بیان اینکه بخش اعتباری بانک مرکزی در سال جاری تمرکز بر تسهیلات خرد همانند سرمایه در گردش و تسهیلات بنگاه های خرد و متوسط خواهد داشت، افزود: در همین راستا افزایش تسهیلات خرد به شورای پول و اعتبار پیشنهاد شده و در این شورا به تصویب رسیده است.

وی، روش صحیح برای اجرای تسهیلات خرد و دستیابی متقاضیان واقعی به این تسهیلات را از نگرانی های بانک مرکزی و تاکید شورای پول و اعتبار اعلام و تصریح کرد: براساس اخبار رسیده در طول سال های گذشته در بخش تسهیلات خودرو و کالا مواردی به صورت صوری اتفاق افتاده است.

وی افزود: برای جلوگیری از این امر شیوه نامه ای تهیه شده که براساس آن اولویت پرداخت تسهیلات به متقاضیان واقعی است.

میرمحمد صادقی از برگزاری جلسه ای با نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستیابی به توافقات مناسب در روز گذشته خبر داد و گفت: امروز نیز جلسه ای با اتحادیه تولید کالای داخلی برگزار می شود تا بتوانیم نهایتا این شیوه نامه را حداکثر تا هفته آینده به بانک ها ابلاغ کنیم.

مدیرکل اعتباری بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات خودرو تنها به تولیدات داخلی خبر داد و گفت: این تسهیلات به تمام خودروها پرداخت نمی شود و تنها به تولیدات داخلی و مورد تایید وزارت صنعت و معدن پرداخت خواهد شد.

وی در توضیح نحوه پرداخت تسهیلات خودرو گفت: به عنوان مثال اگر خودرو ۲۰ میلیون تومان ارزش داشته باشد ۶۰ درصد آن مبنای اولیه برای پرداخت تسهیلات قرار گرفته که این رقم معادل ۱۲ میلیون تومان است.

میرمحمدصادقی از برخورد بانک مرکزی با بانک هایی که عملکرد مطلوبی در زمینه پرداخت تسهیلات خرد نداشته باشند، خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با این شیوه نامه بتوانیم در زمینه مصرف تولیدات داخلی و به خصوص خودرو به نتایج مطلوبی دست یابیم.

ابهامات افزایش سقف وام مسکن رفع شد

وی درباره افزایش سقف وام مسکن، گفت: برای افزایش این وام ابهاماتی با بانک مسکن داشتیم که هم اکنون این ابهامات برطرف شده و به توافقاتی دست یافته ایم و قرار است تسهیلات مسکن در شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی از اعلام رقم پیشنهادی تسهیلات مسکن به شورای پول و اعتبار خودداری و ابراز امیدواری کرد که هفته آینده این پیشنهاد در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود که در صورت تصویب اطلاعات لازم ارائه خواهد شد.

پیشنهاد بانک مرکزی برای آزاد‌شدن وام مسکن

وی از پیشنهاد بانک مرکزی برای آزاد‌شدن وام مسکن، ساخت و خرید برای تمام بانک‌ها خبر داد و گفت: براساس این پیشنهاد، علاوه بر بانک مسکن سایر بانک‌ها نیز می توانند تسهیلات مسکن را پرداخت کنند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به پرداخت ۱۵۰ هزار فقره وام خودرو در سال ۹۳، اظهار داشت: با توجه به اینکه نرخ عقود مبادله ای یک درصد کاهش یافته، بانک مرکزی براساس برنامه ها قرار است بانک ها را پس از رصد، امتیازبندی کرده تا عملکرد آنها در بخش تسهیلات خرد افزایش یابد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با تاکید بر آنکه اخذ وثایق تسهیلات خرد در اختیار بانک هاست، گفت: البته در سال های گذشته مصوباتی داشته ایم که براساس آن تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی با یک ضامن پراخت می شد اما هم اکنون با افزایش سقف تسهیلات خرد بانک مرکزی توصیه می کند که بانک ها در گرفتن وثایق دقت داشته باشند البته امیدواریم پرداخت تسهیلات راحت تر صورت گیرد.

وی در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه با افزایش سقف تسهیلات خودرو و تسهیلات خرد تعداد متقاضیان افزایش خواهد یافت و آیا بانک ها امکان پاسخگویی به این تقاضا را دارند، تصریح کرد: با افزایش سقف تسهیلات خودرو میزان متقاضیان افزایش می یابد اما پیش بینی هایی شده تا بانک ها عملکرد بهتری در این زمینه در سال جاری داشته باشند، هرچند قرار است نسبت منابع به تسهیلات خرد را در سال جاری افزایش دهند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درخصوص میزان مطالبات معوق تسهیلات خرد، گفت: میزان مطالبات در این بخش بسیار کم است و افرادی که تسهیلات خرد دریافت می کنند اقساط آن را پرداخت می کنند، بنابراین با افزایش سقف تسهیلات خودرو میزان تسهیلات معوق افزایش نمی یابد.

زوجین ۲۰ میلیون تومان وام خرید کالا می گیرند

میرمحمدصادقی گفت: براساس بند ب تبصره ۲۶ قانون بودجه سال جاری زوجینی که تمایل دارند نسبت به خرید کالا اقدام کنند، به هر یک از آنها تا سقف ۱۰ میلیون تومان وام خرید تعلق می گیرد.

به گفته وی، آئین نامه و شیوه نامه این تسهیلات در حال تدوین است و با تکمیل آن این تسهیلات پرداخت خواهد شد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه در روش نقدی همانند گذشته به هر زوج ۳ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت می شود، گفت: این در حالی است که با تدوین آئین نامه و شیوه نامه هر یک از زوجین می توانند تا سقف ۱۰ میلیون تومان کالا خریداری کنند و اقساط آن را به بانک ها بپردازند.

وی درباره نسبت مشارکت سیستم بانکی با افراد برای دریافت تسهیلات خودرو، گفت: این نسبت ۳۰، ۴۰ و ۵۰ است و به عنوان مثال اگر پراید ۲۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد، ۱۲ میلیون تسهیلات پرداخت می شود که نسبت آن ۶۰ به ۴۰ درصد می شود.

میرمحمدصادقی در پاسخ به دیگر پرسش دیگری مبنی بر اینکه بانک ها در سال گذشته تسهیلات خودرو را با ارائه چک به مشتریان پرداخت می کردند و آیا قرار است این روند در سال جاری نیز ادامه یابد، گفت: براساس بخشنامه جدید بانک ها باید تنها پول را به حساب خودروسازان واریز کنند و نمی توانند به صورت چک و نقدی تسهیلات را در اختیار متقاضیان قرار دهند.