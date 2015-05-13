طلاب آبیک در محکومیت صدور حکم اعدام شیخ نمر تجمع کردند

به گزارش خبرنگار مهر، طلاب حوزه علیمه خواهران شهرستان آبیک ظهر چهارشنبه در حرکتی اعتراضی که به همت حوزه علمیه خواهران صورت گرفته بود اعتراض خود را به صدور حکم اعدام شیخ نمر باقر النمر روحانی برجسته شیعی عربستان و سیاست های سرکوب گرانه آل سعود اعلام کردند.

این تجمع در ساختمان حوزه علیمه خواهران شهرستان آبیک برگزار شد و طلاب صدور این حکم و عدم بازگشت از آن را توسط آل سعود محکوم کردند و آزادی شیخ نمر را خواستار شدند.

شیخ "نمر باقر النمر" در حالی از سوی دستگاه قضایی آل سعود به اعدام محکوم شد که سازمانها و نهادهای حقوق بشری به همراه کشورهای مدعی رعایت حقوق بشر در برابر این جنایت و حمله وحشیانه آل سعود به یمن سکوت پیشه کرده اند.