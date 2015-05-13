به گزارش خبرگزاری مهر، بسته پیشنهادی تارنمای علوم تربیتی رب برای خرید از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از این قرار است:

‫«درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران»، جلد اول و دوم، خسرو باقری، انتشارات علمی فرهنگی

«الگوی مطلوب آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران»، خسرو باقری، مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا

«فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی»، محمود فتح‌علی، دکتر مجتبی مصباح، دکتر حسن یوسفیان، انتشارات مدرسه(سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی)

«نظریه اسلامی تعلیم و تربیت»، جلد اول، جمیله علم‌الهدی، انتشارات دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام)

«نظریه اسلامی تعلیم و تربیت؛ مبانی آموزش رسمی»، جلد دوم، جمیله علم‌الهدی، انتشارات دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام)

«فلسفه تربیت اسلامی»، ماجد عرسان کیلانی، ترحمه بهروز رفیعی، سازمان سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

«زمینه‌ای برای بازشناسی و نقادی فلسفه تعلیم و تربیت در جهان غرب»، ترجمه سعید بهشتی، انتشارات اطلاعات

«رویکردها و روش‌های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت»، خسرو باقری، نرگس سجادیه و طیبه توسلی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری

«مبانی فلسفی تعلیم و تربیت»، هوارد اوزمن و ساموئل کراور، گروه مترجم، انتشارات مؤسسه‌آموزشى‌و‌پژوهشى امام‌خمینى(ره)

«جمهور؛ دوره کامل آثار افلاطون»، جلد دوم، ترجمه محمدحسن لطفی، انتشارات خوارزمی

«امیل»، ژان ژاک روسو، ترجمه مهستی بحرینی‌، نشر نیلوفر

«منطق تربیت؛ تحلیل مفهوم تربیت از نگاه فلسفه تحلیلی»، پل هیوود هرست و ریچارد استنلی پیترز، ترجمه فرهاد کریمی، انتشارات علمی فرهنگی

«ایدئولوژی و برنامه درسی»، مایکل دبلیو اپل، ترجمه علی‌رضا شواخی، شقایق نیک‌نشان و مریم انصاری، نشر نوشته

«مکتب‌ها و گرایش‌های تربیتی در تمدن اسلامی»، سعید اسماعیل علی و محمد جواد رضا، ترجمه بهروز رفیعی، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

«فقه تربیتی؛ مبانی و پیش‌فرض‌ها»، علی‌رضا اعرافی و سیدنقی موسوی، انتشارات مؤسسه اشراق و عرفان

«ادب الاهی؛ کتاب دوم: مبانی تربیت»، مجتبی تهرانی، مؤسسه پژوهشی فرهنگی مصابیح‌الهدی