آمریکا ضمانت پکن برای کشتیرانی در دریای چین جنوبی را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سفر «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا به پکن که برای ۲۶ ام اردیبهشت ماه برنامه ریزی شده است به احتمال زیاد بر روی تضمین حق آمریکا به کشتیرانی و پرواز آزادانه در حریم دریای چین جنوبی متمرکز خواهد بود.

به ادعای یک منبع ناشناس، اعلام هشدار به دولت پکن درباره نتایج مخرب تمامیت خواهی در دریای چین جنوبی و برهم زدن ثبات منطقه یکی از اهداف اصلی کری در این سفر خواهد بود.

در روز سه شنبه، یک مقام رسمی از قصد پنتاگون به اعزام هواپیماها و کشتی های جنگی به دریای چین جنوبی برای تضمین کشتیرانی آزاد پیرامون جزایر مصنوعی ساخت پکن در این منطقه خبر داد.

در واکنش به این خبر، وزارت امور خارجه چین ضمن ابراز نگرانی عمیق خواستار شفاف سازی از سوی دولت واشنگتن شد. لذا، انتظار می رود که سؤال درباره نحوه عملکرد نیروی دریایی آمریکا یکی از دغدغه های دولت پکن در دیدار با کری باشد.

البته، طبق اعلام رسمی گفته می شود که وزیر امور خارجه آمریکا برای مقدمه چینی در خصوص سفر ماه سپتامبر «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین عازم این کشور است.

لازم به ذکر است سفیر پکن در واشنگتن مجددا حق آمریکا را برای دخالت در مناقشات منطقه ای چین زیر سؤال برده و از طرفین درگیر خواست تا از راه دیپلماسی به حل اختلافات خود بپردازند.