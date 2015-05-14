دو شهید گمنام دفاع مقدس در شهریار تشییع شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز و همزمان با سالروز شهادت هفتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام موسی کاظم(ع)، آیین تشییع پیکر پاک و مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس با حضور مردم متدین و انقلابی شهریار برگزار شد.

در این مراسم مردم شهرستان شهریار در کنار روحانیون و ائمه جماعات، مدیران و مسئولان اجرایی، خانواده معظم شهدا و ایثارگران پیکر مطهر این دو شهید را بر دوش گرفته و بار دیگر پیوند خود را با شهید و شهادت به معرض نمایش گذاشتند.

در این مراسم مردم انقلابی شهریار که در دوران دفاع مقدس بیش از ۹۵۰ شهید را تقدیم انقلاب و نظام اسلامی کرده است با سردادن شعارهایی نظیر حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست اوج دلبستگی خود به شهدا را نشان دادند.

بر اساس گزارش خبرنگار مهر پیکر مطهر این دو شهید گمنام دفاع مقدس پس از برگزار مراسم با شکوه تشییع در پارک پیامبر اعظم (ص) محله کهنز به خاک سپرده شد.

شهدای گمنامی که امروز در شهریار تشییع شدند ۲۰ و ۲۳ ساله بودند که در عملیات خیبر در جزیره مجنون به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.