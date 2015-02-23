صنعت فرش خراسان شمالی ظرفیت ۲۵ هزار نفر اشتغال زایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید پورعیسی صبح دوشنبه در جلسه اشتغال خراسان شمالی، اظهار داشت: برای استفاده از فرش های تولیدی در كشور و استان باید فرهنگ سازی شود.

وی با اشاره به ظرفیت های فرش دستبافت در خراسان شمالی اضافه کرد: فرش بافتن یك هنر اصیل است و هنرمند واقعی نیز كسی است كه بتواند این هنر اصیل را به بهترین نحو به دنیا ارائه کرده و ارزش آن را حفظ كند.

معاون استاندار خراسان شمالی گفت: هنر فرش تولیدی و ایرانی هنوز برای خود مردم به صورت درست و مناسب نهادینه و فرهنگ سازی نشده و در این زمینه لازم است فعالیت بیشتری صورت گیرد.

پورعیسی تصریح كرد: برای استفاده از این هنر اصیل باید فرهنگ سازی های درستی انجام شود تا خود مردم ما از فرش های ایرانی استفاده كنند.

به گفته این مسئول اگر تولید فرش از سوی دستگاه های مختلف از جمله صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ... حمایت شود به طور حتم در ایجاد اشتغال نیز اثر گذار خواهد بود.

وی گفت: برای رسیدن فرش تولیدی و ایرانی به جایگاه واقعی خود باید فراتر از این میزان عمل شود و نمی توان با این مقدار فعالیت به ارتقا و احیای جایگاه فرش ایرانی در دنیا امید زیادی داشت.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان شمالی با اشاره به اینكه فرش اشتغال پایدار به همراه دارد اظهار داشت: با توجه به اشتغال در این حوزه، تولید فرش می تواند برای ۲۵ هزار نفر در استان فرصت شغلی ایجاد كند.

گفتنی است، در خراسان شمالی حدود ۱۸ هزار کارگاه قالیبافی با ۲۱ هزار بافنده وجود دارد که سالانه حدود ۴۰۰ هزار متر مربع فرش در این استان تولید می شود.

طبق گزارش اتحادیه فرشبافان خراسان شمالی این استان حدود ۹ درصد از تولید فرش دستبافت ایران را به خود اختصاص داده و سالانه ۱۰۰ هزار متر مربع از فرش این منطقه به خارج از کشور صادر می شود.

خراسان شمالی برای سامان دادن به صنعت فرش دستبافت، خوشه صنعتی فرش را در دستور کار خود قرار داده تا بتواند در این قالب، فرش دستبافت استان را با طرح و نام این منطقه به بازارهای داخلی و جهانی عرضه کند.

همچنین اخیرا شهرک فرش، با هدف ساماندهی کارگاه های تولید و عرضه فرش در شهرک صنعتی بجنورد، فعال شده است.