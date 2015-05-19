بیشترین مشکل در مسکن مهر بوشهر مربوط به تاسیسات زیربنایی است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی عصر سه‌شنبه در حاشیه بازدید از طرح‌های توسعه مسکن مهر بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار خوبی به منظور ساخت و تکمیل و بهره‌برداری از واحدهای مسکن مهر بوشهر صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه ساخت ۳۹ هزار و ۳۰۳ واحد مسکن مهر در سح استان بوشهر مصوب شده بوده است که تاکنون ۲۸ هزار و ۷۹۵ واحد به بهره‌برداری رسیده است و تلاش برای تکمیل دیگر واحدها ادامه دارد.

رستمی به برگزاری نشست‌های مختلف برای تسریع در اجرای طرح‌های مسکن مهر باقی‌مانده در استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: ساخت و تکمیل واحدهای مسکن مهر نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه‌ها است و امیدواریم شاهد دستیابی به اهداف تعریف شده در این زمینه باشیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر خاطرنشان ساخت: معاون امور عمرانی استاندار بوشهر نیز بر لزوم تکمیل و بهره‌برداری سریع واحدهای مسکن مهر تاکید دارند و امیدواریم به اهداف تعریف شده در سال جاری دست یابیم.

وی با بیان اینکه تاسیسات زیربنایی مهمترین مشکل مسکن مهر بوشهر است ادامه داد: یکی از مشکلات مهم مربوط به فاضلاب است که امیدواریم با مشارکت دستگاه‌های مرتبط شاهد رفع مشکلات آن باشیم.

توسعه بزرگراه‌های استان بوشهر در سال جاری

رستمی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌ریزی برای توسعه راه‌های استان بوشهر اشاره کرد و گفت: طرح‌های بسیار خوبی در جریان سفر رئیس جمهور به استان بوشهر مصوب شد که توسعه بزرگراه‌های استان از مهمترین مصوبات این سفر بود.

وی به تکمیل بزرگراه برازجان - گناوه اشاره کرد و افزود: این پروژه دارای ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی است که تکمیل آن نقش بسیار مهمی در بهبود حمل و نقل و جابجایی در این مسیر پرتردد خواهد داشت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر همچنین از تلاش ویژه برای تکمیل پروژه بزرگراه گناوه - دیلم خبر داد و گفت: این طرح نیز دارای ۳۵ درصد پیشرفت است.