محدودیتی برای ثبت نام مسکن در بوشهر نداریم/ تامین زمین مورد نیاز

فرزاد رستمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تأمین مسکن یکی از اولویتهای دولت است که در طول چهار سال، چهار میلیون واحد مسکونی در کشور احداث میشود.
وی سهم استان بوشهر را ۵۴ هزار واحد عنوان کرد و ادامه داد: سالانه ۱۳ هزار واحد برای استان بوشهر در نظر گرفته شده است ولی هیچ محدودیتی نداریم و با افزایش متقاضیان، نسبت به ساخت مسکن اقدام میکنیم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به ثبت نام ۱۹ هزار نفر در استان بوشهر در این طرح بیان کرد: کلنگزنی ساخت دو هزار و ۵۸۹ واحد مسکن در عالیشهر انجام شد و به زودی شاهد کلنگزنیهای جدید خواهیم بود.
وی با اشاره به تمدید ثبتنامها تا ۳۰ آذرماه تصریح کرد: انتظار داریم مردم هر چه سریعتر نسبت به تکمیل پرونده و بارگذاری مدارک خود اقدام کنند.
رستمی به روند احداث مسکن حمایتی برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اشاره کرد و ادامه داد: کمکهای بلاعوض به این افراد ارائه میشود تا صاحب خانه شوند.
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