فیلم «هاری» رونمایی شد/ تولد غیرمنتظره برای یک بازیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای مراسم که دیشب ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار شد جمشید هاشم پور و کارگردان «هاری» پوستر فیلم را رونمایی کردند و در ادامه به دلیل هم زمانی اکران ویژه فلیم با زادروز هنگامه قاضیانی به شکل نمادین برای این بازیگر جشن تولد برگزار شد.

پیش از نمایش «هاری» فیلمی از پشت صحنه پخش و سپس نمایش فیلم آغاز شد.

عبدالله اسکندری، جمشید هاشم پور، هنگامه قاضیانی، علیرضا کمالی، میلاد کی مرام، سید جمال ساداتیان، سامان سالور، سید هادی منبتی، شهرام شاه حسینی، مستانه مهاجر، ماه چهره خلیلی، حسین سلیمانی، دانیال شعاعی، ابراهیم اشرفی، علی انصاریان، نوید فرح مرزی، رضا ناجی، اکبر معززی، کیوان کثیریان، امیر حسین حداد، رضا درستکار، مسعود آب پرور، بابک میرزاخانی، امیر عابدی، مازیار فکری ارشاد، علی اصغر طبسی، فرشاد گل سفیدی، مازیار رضاخانی، حسن دادخواه، مسعود رشیدی، مهدی صفایی، امیر اسکندری، عبدالله عبدی نسب، ماریه ماشاالهی، سام قریبیان، مهدی مددکار، علیرضا اشکبوس، مینا خیامی، فرشید نوابی، حسن مصطفوی، حسن هندی، هادی کاظمی، مجید گرجیان، دانیال عبادی، علی تصدیقی، نیکی مظفری، فرامرز روشنایی، جهانگیر مهابادی، علی جناب، فائزه عزیزخانی، اشکان مهری، زهیر یاری، حمید فراهانی، فتانه ملک محمدی، محمدرضا مقدسیان، سمیرا شکوری، اشکان مهری، پیمان عباسی، مارال دوستی، بهنود یخچالی، آیدین ختایی، مسلم دارابی، اشکان مستی، هدی زین العابدینی، سام بهشتی، هستی مهدوی فر، حمید فراهانی، آریان امیرخان، سمیرا حسن پور، ویدا روشنی، هومن اطیابی، کامبیز بنان، علی گلبهاران، ثمینه افتخاری، غزل رشیدی، مهدی ماهانی، رامین گلسرخی، زمان شمس، محمدرسول صفری، سامان فرزانه، ایلیا کیوان، بهرنگ علوی، امیر حسین شام بیاتی، ندا فرهنگ مهر و ترلان پروانه مهمانان حاضر در این مراسم بودند.

فیلم سینمایی «هاری» نوشته امیر علی محسنین و به کارگردانی امیر احمد انصاری است که سال گذشته در تهران ساخته شد.