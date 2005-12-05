حسن ذوالفقاري : عدم نظارت تخصصي بر وبلاگ ها و سايت ها آسيب زا شده است







اين نويسنده در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : استفاده از سايت ها و وبلاگ ها در بعضي از موارد موثر است ، امروزه سايت و ... ، يكي از منابع تحقيق محقق محسوب مي شود نه كل منبع ، زيرا وقتي ما مي خواهيم در مورد يك موضوعي تحقيق و مطالعه كنيم طبعا نمي توانيم تمام اطلاعات را از اين طريق به دست بياوريم و در نتيجه همان كتابخانه سنتي و منابع سنتي گوياتر است .

دكتر حسن ذوالفقاري خاطرنشان كرد : به اعتقاد من در مرجع شناسي نبايد رايانه ها و سايت ها و وبلاگ ها را معادل كتابخانه ها گرفت ، زيرا اينها يكي از منابع شنيداري و ديداري هستند ، يعني اين فن آوري ها خود يكي از ابزار در كنار كتابخانه سنتي است نه اينكه جاي آن قرار بگيرند و در نتيجه نمي توانند جاي كتاب را بگيرند همچنان كه رسانه هاي ديگر نيز تا به حال نتوانسته اند جاي كتاب را بگيرند.

دكترحسن ذوالفقاري در ادامه يادآور شد : امكان جايگزين شدن رايانه ها به جاي كتاب امكان پذير نيست زيرا چه از لحاظ قانوني و چه از لحاظ اقتصادي اين امكان وجود ندارد به طوري كه درصد كمي از مردم از رايانه و اينترنت استفاده مي كنند و امروزه در ايران من به عنوان يك محقق با اين امكانات و سرعت كند نمي توانم استفاده بهينه اي از اين فن آوري داشته باشم.

اين نويسنده و پژوهشگر به مهر گفت : ايران مقام بسيار بالايي در ميان وبلاگ نويسان دنيا دارد بنابراين استقبال خيلي خوبي از اين فن آوري شده است ، صرف نظر از ضعف ها و آسيب هايي كه در اين زمينه وجود دارد ، حركتي كه پيش رو است حركت مثبت و اميدوار كننده اي است، طبيعي است كه اگر با جريانهايي به آموزش وبلاگ نويسي بپردازيم بسيار بهتر است مثلا در زمينه كتاب ما حق نداريم از زبان زير دست و زيرخط معيار استفاده كنيم اما در حوزه وبلاگ نويسي كه يك رسانه مكتوب نيز شده از اين زبان به شدت استفاده مي شود به دليل اينكه هيچ نوع نظارتي در آن وجود ندارد و اين موارد از آسيب هايي است كه به اين حوزه وارد شده است.

وي تصريح كرد: اين فن آوري بر بازار كتاب هم تاثير گذار است چون بعضي اوقات كه من به سايتهاي فرهنگي و ادبي مراجعه مي كنم و فرصت رفتن به مراكز كتاب ندارم اين سايت ها در حوزه كتاب اخبار را كامل به مخاطب مي دهد و اطلاع رساني كاملي دارد، بنابراين از ديد من اطلاعات مربوط به كتاب را به مخاطبان مي رساند و موثر بوده است.

دكتر ذوالفقاري اضافه كرد: اگر سايتي براي معرفي آثار فرهنگي و ارائه اين آثار به وجود آيد بسيار مهم است به شكلي كه هر نويسنده اي كتابي و اثري را دارد در اين سايت معرفي كند يعني يك سايت آزاد براي اهل قلم باشد.

اين پژوهشگرادبيات يادآور شد: اين تكنولوژي به بالا بردن سطح آگاهي و مطالعه مخاطبان جامعه تاثير گذار است و به آن سرعت مي بخشد اما به تنهايي كافي نيست، به عنوان مثال ما جميعت جوان دانش آموزي بسياري داريم اگر بتوانيم اين 17 ميليون دانش آموز را از طريق مدارس تحت پوشش قرار دهيم مي توانيم بگوييم كه يك ابزار پيشرو را در اختيار داريم ولي چقدر از مدارس ما مجهز به رايانه است و چقدر آنها به شبكه اينترنتي وصل هستند و چقدر اين فرهنگ استفاده در ميان اين دانش آموزان باب شده است؟

دكتر حسن ذوالفقاري در پايان گفت و گو با مهر، گفت : اگر اين شرايط را مهيا كنيم ؛ مي توانيم بگوييم كه يكي از ابزارهاي پيشرو و خوب براي اين اطلاع رساني ها، حوزه هاي اينترنتي هستند ولي در حال حاضر با اين شرايط اين امكان وجود ندارد و من فكر مي كنم كه كتابهاي سنتي هنوز اعتبار خود را از دست نداده اند .