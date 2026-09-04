طارمی در آستانه اولین حضور در ترکیب اصلی الوصل

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم لیگ حرفه‌ای امارات موسوم به «ادنوک» امروز (جمعه) با برگزاری دو دیدار آغاز می‌شود؛ جایی که العین میهمان کلباء خواهد بود و الوصل در ورزشگاه زعبیل از خورفکان پذیرایی می‌کند.

روز شنبه نیز سه دیدار برگزار خواهد شد که در مهم‌ترین مسابقه، شباب الاهلی و الجزیره در ورزشگاه راشد به مصاف یکدیگر می‌روند. بنی‌یاس مقابل حتا قرار می‌گیرد و الشارجه نیز برابر یونایتد به میدان خواهد رفت.

پرونده هفته چهارم روز یکشنبه با برگزاری دو مسابقه بسته می‌شود؛ النصر برابر عجمان قرار می‌گیرد و الظفره نیز در دیداری دشوار به مصاف الوحده خواهد رفت.

رسانه «alkhalije» امارات نوشت: الوصل با ۶ امتیاز پس از شکست در شهرآورد مقابل شباب الاهلی، به دنبال بازگشت به مسیر پیروزی است. این تیم در ورزشگاه زعبیل میزبان خورفکان ۳ امتیازی خواهد بود.

«امپراتور» برای باقی ماندن در جمع مدعیان به سه امتیاز این مسابقه نیاز دارد و باید اشتباهاتی را که در دیدار برابر شباب الاهلی مرتکب شد، تکرار نکند.

الوصل در این مسابقه به حضور مهدی طارمی، مهاجم ایرانی و گلزن خود امید زیادی دارد؛ بازیکنی که ممکن است برای نخستین بار در ترکیب اصلی قرار بگیرد. طارمی در خط حمله در کنار علی صالح و سرجیو حضور خواهد داشت و خیمینز نیز وظیفه هدایت خط میانی را بر عهده خواهد داشت.

همچنین این احتمال وجود دارد که دینکو هورکاش برای نخستین بار درون دروازه الوصل قرار بگیرد؛ موضوعی که به تصمیم ویتوریا، سرمربی تیم، درباره ایجاد تغییر در ترکیب دروازه‌بانان بستگی دارد.

در سوی دیگر، خورفکان پس از کسب نخستین پیروزی خود در هفته گذشته مقابل الظفره، با روحیه‌ای بهتر وارد این مسابقه می‌شود. حضور سرمربی جدید نیز باعث شده انگیزه و شور بیشتری در میان بازیکنان این تیم ایجاد شود.

خورفکان برای تهدید دروازه الوصل روی فیلیپه و جونیور حساب باز کرده است و پاولوف و جشک نیز باید با تمرکز و انضباط بیشتری در کارهای دفاعی ظاهر شوند تا بتوانند خطر حملات الوصل، به‌ویژه از جناحین، را کنترل کنند.

خورفکان امیدوار است خاطره پیروزی ۲۸ ژانویه گذشته در ورزشگاه زعبیل را تکرار کند؛ دیداری که این تیم با یک گل مقابل الوصل به برتری رسید. آن مسابقه با گل طارق تیسودالی، مهاجم مراکشی همراه بود؛ بازیکنی که به دلیل مصدومیت از ابتدای فصل جاری نتوانسته برای خورفکان به میدان برود.

لازم به ذکر است این دو تیم از ساعت ۱۹:۴۵ جمعه ۱۳ شهریور به وقت تهران رو در روی هم قرار می گیرند.