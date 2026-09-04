میرمحمدیان: دشمن پس از ناکامی نظامی به جنگ اراده ملت ایران آمده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید ناصر میرمحمدیان در جمع مردم بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهید رئیسعلی دلواری، به تبیین مؤلفههای پیروزی و شکست در جبهه حق و باطل پرداخت و اظهار داشت: پیروزی و شکست در تقابل حق و باطل با معیارهای مادی و دنیوی سنجیده نمیشود، بلکه ملاک اصلی، اراده انسانهاست.
وی با اشاره به واقعه عاشورا افزود: اگر دشمن بتواند اراده انسان را در هم بشکند، او را شکست داده است؛ حتی اگر آن فرد به شهادت برسد. امام حسین (ع) با وجود شهادت، پیروز میدان ارادهها باقی ماند و یزیدیان در برابر اراده استوار اهلبیت (ع) احساس شکست کردند.
میرمحمدیان با بیان اینکه تقابل حق و باطل در دنیای امروز نیز ادامه دارد، گفت: دشمن همه توان خود را برای درهم شکستن اراده ملت ایران به کار گرفته است و پس از ناکامی در جبهههای نظامی، به تضعیف روحیه مردم از درون روی آورده است.
فشار اقتصادی و تفرقه؛ ابزار جدید دشمن
مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی کشور ادامه داد: ایجاد تفرقه، افزایش فشارهای اقتصادی و خدشهدار کردن انسجام ملی از جمله روشهایی است که دشمن برای تضعیف اراده مردم دنبال میکند، اما ملت ایران به پشتوانه ایمان و باورهای دینی در برابر این توطئهها ایستادگی خواهد کرد.
وی شهید رئیسعلی دلواری را نمونهای روشن از اراده شکستناپذیر دانست و اظهار داشت: رئیسعلی دلواری با وجود فشارهای نظامی و ظاهری، اراده خود را در برابر استعمار نشکست و همین ایستادگی موجب شد پس از ۱۱۱ سال همچنان نام و راه او در تاریخ ماندگار باشد.
میرمحمدیان تأکید کرد: دشمن ممکن است برای مؤمنان درد و آسیبهای سختی ایجاد کند، اما این دردها نمیتواند اراده آنان را در هم بشکند.
وی با اشاره به حضور مردم بوشهر در اجتماعات شبانه افزود: حضور مستمر و بیش از ۱۸۰ شب مردم بوشهر در گرمای شرجی برای دفاع از آرمانها و حمایت از امر ولی جامعه، نشانهای از استقامت و شکستناپذیری اراده این مردم در برابر دشمنان است.
مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی این اجتماع را به واسطه پایمردی و حضور مردم، فضایی مقدس توصیف کرد و گفت: در چنین فضاهای ایمانی، دعا و توسل از جایگاه ویژهای برخوردار است.
وی در پایان با تأکید بر اینکه اراده الهی بر پیروزی نهایی جبهه حق قرار گرفته است، بر تداوم این مسیر برای تربیت نیروهای تمدنساز و تعجیل در فرج امام زمان (عج) تأکید کرد و برای موفقیت رزمندگان در جبهههای صنعتی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی دعا کرد.
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