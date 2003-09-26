كنفرانس مطبوعاتي اعضاي كميته چهارجانبه پايان يافت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه الجزيره ، اعضاي كميته چهارجانبه بين المللي صلح خاورميانه در كنفرانس مطبوعاتي خود با خبرنگاران التزام و پايبندي خود را به نقشه راه اعلام كردند.

اعضاي كميته چهار جانبه بدون اشاره به تجاوزات روزانه رژيم صهيونيستي عليه مناطق فلسطيني و ترور مردم فلسطين و تشديد محاصره شهرها، از فلسطيني ها خواستند به اعمال خشونت آميز و تروريسم پايان دهند.

كميته چهار جانبه تنها از اسراييل خواست به فعاليت هاي شهرك سازي پايان دهد.

اعضاي كميته چهارجانبه خواستار برخورد تشكيلات خودگردان فلسطين با آنچه آنها گروههاي تروريستي ناميدند ، شده و در عين حال حملات روزمره رژيم صهيونيستي عليه مناطق فلسطيني و سياست ترور و كشتار اين رژيم در مناطق فلسطيني را به عنوان حق مشروع اين رژيم در دفاع از خود خواندند.

پاول وزير امور خارجه آمريكا مدعي شد ، اسراييل به فشارهاي آمريكا پاسخ داده است اما عمليات هاي تروريستي آن را بي اثر كرد.

پاول بدون انتقاد از سياستهاي كشتار و ترور رژيم صهيونيستي از فلسطيني ها خواست جلوي حملات ضد اسراييلي را بگيرند.

وزير امور خارجه آمريكا گفت : نقشه راه تعهدات طرفين را مشخص كرده است .

پاول مدعي شد ، اسراييل ترورها را كاهش داده است ، نقشه راه همچنان به قوت خود باقي است و طرف فلسطيني بايد اختيارات گسترده سياسي به نخست وزير ابوعلاء بدهد.

كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد نيز گفت: حق دفاع را براي اسراييل در مقابل حملات تروريستي مشروع مي دانيم ، اما اسراييل بايد سياست شهرك سازي را متوقف كند و خويشتن داري خود را حفظ كند.

عنان گفت: از افزايش اعمال خشونت آميز بين فلسطيني ها و اسراييلي ها نگرانم ، ما نياز اسراييل را براي دفاع از خود درك مي كنيم اما بايد از حمله به غير نظاميان خودداري كند.

عنان افزود: جامعه بين الملل بايد از تلاشهاي كميته چهارجانبه براي اجراي نقشه راه حمايت كند.

وزير امور خارجه ايتاليا نيز خواستار اجراي نقشه راه و تعهدات طرفين به آن شد.

ايگور ايوانوف وزير امور خارجه روسيه هم خواستار اجراي نقشه راه و حمايت جهاني از اين طرح شد.

خاوير سولانا هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز بر لزوم اجراي نقشه راه و تعهدات طرفين اسراييلي و فلسطيني در مورد آن تاكيد كرد.