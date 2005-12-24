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۳ دی ۱۳۸۴، ۱۹:۱۷

انتصاب چند تن از مديران كل بهزيستي كشور

در ادامه تغييرات درون سازماني بهزيستي كشور، دكتر ابوالحسن فقيه رئيس اين سازمان دو تن ديگر از مديران كل بهزيستي استانها و سه تن از مديران كل ستادي را در احكامي جداگانه منصوب كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رياست سازمان دكتر رضا حسني صفت را به سمت مدير كل بهزيستي استان خراسان جنوبي و مهدي عليپور را به سمت مدير كل بهزيستي استان خراسان رضوي منصوب كرد.

دكتر فقيه همچنان در احكامي جداگانه دكتر سيد حسن ميرفخرايي را به سمت مشاور رئيس سازمان و مدير كل دفتر امور بين الملل، بهرام بهرامسيري را به سمت مشاور رئيس سازمان و مدير كل دفتر كارآفريني و ظاهر رستمي را به سمت مشاور رئيس سازمان و مدير كل دفتر ارزيابي عملكرد، بازرسي و پاسخگويي به شكايات منصوب نمود.

وي در بخشي از اين انتصابات خطاب به مديران جديد گفته است: انتظار دارم تمام سعي و توان و سوابق علمي و اجرايي خود را در خدمت ارتقاء عمومي سطح زندگي آسيب ديدگان اجتماعي و معلولان به كار گيريد.

در بخش ديگري از اين انتصابات آمده است: توجه به شرايط كاري و معيشتي كاركنان اين سازمان و تكريم آنان مصداق واقعي تكريم ارباب رجوع خواهد بود.

کد مطلب 269598

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