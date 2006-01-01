محمد ايوبي با "ستارها" و "شام عروسي" به جشنواره فيلم فجر مي آيد

محمد ايوبي - تدوينگر سينماي ايران - ضمن بيان اين مطلب، در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر"، در مورد آثاري كه در جشنواره فيلم فجر دارد گفت : با فيلمهاي " ستاره ها " كه خودش تيديل به سه فيلم مستقل به كارگرداني فريدون جيراني شده و "شام عروسي" به كارگرداني ابراهيم وحيد زاده و "قلقلك" به كارگرداني مسعود نوابي در جشنواره حضور دارم، اليته ممكن است "قلقلك " به جشنواره نرسد.

وي در مورد تدوين " ستاره ها " گفت : در همان مراحل اوليه فيلمبرداري مشخص شد جيراني قصد دارد سه فيلم مستقل را توليد كند و بيس اصلي قصه فيلم در باره سينما است و برخورد سه نسل متفاوت را با سينما را به تصوير در مي آورد. البته يك سري از سكانس ها كه در ابتدا گرفته نشده بود، در اين اواخر فيلمبرداري گرديد و به احتمال زياد جلد اول فيلم كه در آن عزت الله انتظامي بازي دارد، در جشنواره حضور خواهد داشت. در اين فيلمها به نسل جوان كه در آرزوي هنرپيشه شدن هستند و نسل معاصر و گذشته و همچنين كساني كه اينك در ميان ما نيستند، پرداخته مي شود .



ستاره ها - اثر : فريدون جيراني

اين تدوينگر تاكيد كرد : در تدوين سه قسمت " ستاره ها " سعي كردم به گونه اي باشد كه هم سو با قصه فيلمها باشد ، در اپيزود دوم هم كه در زمان معاصر است، از نوع تدوين امروزي و كمتر كلاسيك استفاده كردم و در قسمت نسل گذشته تدوين به شكل كلاسيك انجام گرديد و بهر حال تدوينگر وظيفه اصلي اش اين است كه فيلم را در راستا و جهت ذهنيت كارگردان تدوين كند. در اين راستا تجربه خوبي در جهت مشورت در مورد تدوين فيلم با فريدون جيراني پيدا كردم . در مورد كليت فيلم بايكديگر بحث مي كرديم ودر نهايت نقطه نظراتمان با يكديگر نزديك مي شد .

ايوبي در مورد تدوين "شام عروسي" گفت: "شام عروسي " اثري طنز و كمدي است كه در دو شكل طنز موقعيت و كمدي جريان دارد و در لحظاتي، بازيگران، بر اساس موقعيت پيش آمده، كار طنز انجام مي دادند. تلاش كردم در تدوين آن موفعيتي كه در عرصه طنز خلق مي شود، تا حد امكان ريتم و هارموني آن حفظ شود. اين فيلم يك تجربه بسيار خوبي برايم در عرصه كاري بود.

اين تدوينگر در مورد تدوين " قلقلك " گفت: بعد از تدوين " شام عروسي " اين دومين تجربه من در عرصه كارهاي كمدي بود و فيلم يك اثر طنز موقعيت است كه بر اثر جا به جايي آدمها شكل مي گيرد.

وي افزود: فكر مي كنم تدوين فيلمهاي كمدي، كار مشكلي است، زيرا بايد با چيدمان درست سكانسها به نتيجه درست رسيد.

وي در مورد برگزاري جشنواره و حضور گسترده جوانها در آن گفت : در تمام دنيا نيز اين قضيه و حضور جوانهاي با انگيزه در هنر ديده مي شود و جوانها به لحاظ شور و حال و انرژي كه دارند، حضوري سازنده مي توانند داشته باشند و البته بايد در نظر داشت كه حضور جوانها با سهل انگاري و ساده نگري توام نشود.