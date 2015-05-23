به گزارش خبرنگار مهر، اواخر تیرماه سال گذشته بود که امیررضا خادم معاون حقوقی امور مجلس و هماهنگی امور استانهای وزارت ورزش و جوانان در نامهای به رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران نسبت به اجرای توافقنامه مدیران عامل باشگاهها با وزیر ورزش تاکید کرد.
در نامه امیررضا خادم به مهدی تاج آمده بود: «پیرو جلسه فی مابین مدیران عامل باشگاههای لیگ برتر با مقام عالی وزارت و توافقات صورت پذیرفته در آن جلسه و همچنین تاکیدات وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رعایت و عمل به مقررات و مصوبات آییننامه اجرایی سازمان لیگ، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به عملیاتی شدن موارد ذیل اقدام مقتضی معمول شود.
۱- درج رقم قرارداد بازیکنان و کادر فنی بر روی سایت آن سازمان
۲- رعایت سقف هزینه قرارداد بازیکنان و کادر فنی تیم لیگ برتر جمعا تا سقف ۱۵۰ میلیارد ریال
۳- رعایت سقف قرارداد بازیکنان و کادر فنی و هزینههای باشگاههای حاضر در لیگ قهرمانان آسیا تا سقف ۱۸۰ میلیارد ریال.»
پس از انتشار این نامه بود که سازمان لیگ برتر نیز در نامهای به باشگاهها موارد یاد شده را خواستار شد و حتی در این مورد نشست هماندیشی هم با حضور مدیران عامل باشگاهها و مسئولان سازمان لیگ برگزار شد تا باشگاهها برای فصل چهاردهم لیگ برتر سقف بودجه را رعایت کنند.
یکی از اهداف این طرح جایگزینی سقف بودجه برای باشگاهها به جای رعایت سقف قراردادها بود. با این تفاوت که باشگاه در پرداخت به هر بازیکنی آزاد بودند اما نباید سقف بودجه آنها از میزان اعلام شده بالاتر می رفت. باشگاهها نیز آمادگیشان برای رعایت خواسته سازمان لیگ را اعلام کردند.
اما حالا و در پایان چهاردهمین دوره رقابتهای لیگ برتر بررسیها نشان میدهد طرح سازمان لیگ با شکست مواجه شده و برخی باشگاهها میلیاردها تومان بیشتر از سقف تعیین شده هزینه کردهاند. باشگاههایی که در لیگ قهرمانان آسیا حضور نداشتند و قرار بود ۱۵ میلیارد تومان هزینه کنند در برخی موارد هزینههایشان به ۳۰ میلیارد تومان هم رسیده است.
حال پرسش این است که سازمان لیگ که باشگاهها را موظف کرده بود سقف بودجه را رعایت کنند و برخی باشگاهها هم رعایت کردند، با باشگاههای متخلف چه خواهد کرد؟ آیا براساس نامهای که وزارت ورزش و جوانان داده بود، رقم دقیق هزینهکرد باشگاهها را اعلام خواهد شد یا بازهم شاهد سندسازیها و اعلامهای غیر واقعی مبلغ قراردادها و میزان هزینهها خواهیم بود؟
نظر شما