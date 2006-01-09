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۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۶:۲۸

"سينماي معناگر"؛ موج نو در سينماي ايران - 2

هنوز به تعريف مشخصي از سينماي معناگرا نرسيده ايم / هر فيلم كه با روح وجن سروكار دارد معناگرا نيست

هنوز به تعريف مشخصي از سينماي معناگرا نرسيده ايم / هر فيلم كه با روح وجن سروكار دارد معناگرا نيست

شهرام مكري گفت:اصولا آثاري كه داستان فيلم به تعالي كاراكترهايش مي پردازد، آثاري معناگرا محسوب مي شوند.

شهرام مكري، كارگردان سينما، ضمن بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر"، در مورد تعريف "سينماي معناگرا" گفت :  هنوز به تعريف واضح و روشني دست پيدا نكرده ام و با توجه به فيلمهايي كه اين چند ساله پخش شده است، تضادهايي ديده مي شود كه به نظر مي رسد مقداري با روح و عالم ماوراء يك جورهايي در ارتباط باشند و در حيطه سينماي معنا گرا طبقه بندي مي شود و گاهي مواقع به فيلمهايي اطلاق مي شود كه به نوعي تعالي كاراكترهاي فيلم را به نمايش مي گذارد  و فكر مي كنم تعريف دوم براي سينماي معناگرا درست تر مي باشد، سينمايي كه قهرمانهاي فيلم در طول داستان به يك حس متعالي و ماورايي برسند و البته اين امر باعث مي شود حوزه سينماي معناگرا گسترده تر باشد.

وي در ادامه افزود : يكسري از فيلمها در خارج از ايران تحت عنوان ژانر وحشت به نمايش در مي آيد و بعد ما در ايران از آنها به عنوان سينماي معناگرا نام مي بريم  و فكر مي كنم اين مسئله بايد مورد بررسي قرار گيرد و فيلمهايي كه با روح و جن سر و كار دارند، نمي توان به آنها لفظ معناگرا اطلاق كرد .

وي در مورد تاثير سينماي معناگرا بر سينماي ملي گفت : دو عبارتي كه در سوال مطرح كرديد، يكي از گنگ ترين عبارات سينمايي هستند و در رابطه با مفهوم "سينماي ملي" سالهاست كه بحث و گفت وگو مي شود كه اين "سينماي ملي" چيست؟ ما مقداري در ارائه كردن و تقسيم بنديها و دادن تعاريف زود عمل مي كنيم و عجله مي كنيم، نظير آن سالهايي كه بحث سينماي ديني مطرح گرديد و خب، اين تعريف ها، هيچگاه به نتيجه درستي نرسيده اند و بنابراين نمي توانم به تاثيرات آن اشاره كنم .

اين كارگردان در ادامه در مورد نظري كه برخي از منتقدان در مورد كم مخاطب بودن " سينماي معناگرا " عنوان مي كنند، گفت : در ايران به طور مثال فيلم " نشانه ها " به كارگرداني " ام شيا مالان " تحت عنوان سينماي معناگرا ديده شده و يا فيلمهاي ديگري نظير " پيشگوئيهاي  مرد شاپركي " و " ديگران ". در حالي كه اين آثار به هيچ عنوان كم مخاطب نيستند و اين آثار حتي در سطح دنيا هم مخاطبان وسيعي دارند .

مكري تاكيد كرد : به هر حال سينما قواعد خاص خودش را دارد، براي جذب مخاطب و هر ايده اي كه داريم ، اگر طبق قوانين سينما اجراء كنيم ، مي توانيم مخاطبان را به سينما جلب كنيم و اين در مورد سينماي معنا گرا هم مصداق دارد.

 

 

کد مطلب 275882

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