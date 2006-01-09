هنوز به تعريف مشخصي از سينماي معناگرا نرسيده ايم / هر فيلم كه با روح وجن سروكار دارد معناگرا نيست

شهرام مكري، كارگردان سينما، ضمن بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر"، در مورد تعريف "سينماي معناگرا" گفت : هنوز به تعريف واضح و روشني دست پيدا نكرده ام و با توجه به فيلمهايي كه اين چند ساله پخش شده است، تضادهايي ديده مي شود كه به نظر مي رسد مقداري با روح و عالم ماوراء يك جورهايي در ارتباط باشند و در حيطه سينماي معنا گرا طبقه بندي مي شود و گاهي مواقع به فيلمهايي اطلاق مي شود كه به نوعي تعالي كاراكترهاي فيلم را به نمايش مي گذارد و فكر مي كنم تعريف دوم براي سينماي معناگرا درست تر مي باشد، سينمايي كه قهرمانهاي فيلم در طول داستان به يك حس متعالي و ماورايي برسند و البته اين امر باعث مي شود حوزه سينماي معناگرا گسترده تر باشد.

وي در ادامه افزود : يكسري از فيلمها در خارج از ايران تحت عنوان ژانر وحشت به نمايش در مي آيد و بعد ما در ايران از آنها به عنوان سينماي معناگرا نام مي بريم و فكر مي كنم اين مسئله بايد مورد بررسي قرار گيرد و فيلمهايي كه با روح و جن سر و كار دارند، نمي توان به آنها لفظ معناگرا اطلاق كرد .

وي در مورد تاثير سينماي معناگرا بر سينماي ملي گفت : دو عبارتي كه در سوال مطرح كرديد، يكي از گنگ ترين عبارات سينمايي هستند و در رابطه با مفهوم "سينماي ملي" سالهاست كه بحث و گفت وگو مي شود كه اين "سينماي ملي" چيست؟ ما مقداري در ارائه كردن و تقسيم بنديها و دادن تعاريف زود عمل مي كنيم و عجله مي كنيم، نظير آن سالهايي كه بحث سينماي ديني مطرح گرديد و خب، اين تعريف ها، هيچگاه به نتيجه درستي نرسيده اند و بنابراين نمي توانم به تاثيرات آن اشاره كنم .

اين كارگردان در ادامه در مورد نظري كه برخي از منتقدان در مورد كم مخاطب بودن " سينماي معناگرا " عنوان مي كنند، گفت : در ايران به طور مثال فيلم " نشانه ها " به كارگرداني " ام شيا مالان " تحت عنوان سينماي معناگرا ديده شده و يا فيلمهاي ديگري نظير " پيشگوئيهاي مرد شاپركي " و " ديگران ". در حالي كه اين آثار به هيچ عنوان كم مخاطب نيستند و اين آثار حتي در سطح دنيا هم مخاطبان وسيعي دارند .

مكري تاكيد كرد : به هر حال سينما قواعد خاص خودش را دارد، براي جذب مخاطب و هر ايده اي كه داريم ، اگر طبق قوانين سينما اجراء كنيم ، مي توانيم مخاطبان را به سينما جلب كنيم و اين در مورد سينماي معنا گرا هم مصداق دارد.