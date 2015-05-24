سید سعید فیروزآبادی مترجم و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: به تازگی کارهای انتشارات پیام ری را انجام داده‌‌ام و قرار است این بنگاه نشر، کار خود را با چاپ کتاب «پرواز به ایران» آغاز کند. در این زمینه، کارمان، بیشتر انتشار کتاب های تاریخی و سفرنامه های علمی با محوریت ایران پس از مشروطه خواهد بود.

وی افزود: اما کتاب «پرواز به ایران»، خاطرات میتل هولستر خلبان سوئیسی است که اواخر حکومت سلسله قاجار با هواپیمای آلمانی اش به ایران سفر کرد. هدف از انجام این سفر، بررسی خطوط هوایی ایران برای برقراری ارتباط هوایی بود. به این ترتیب او با سفر با یک فروند یونکرز آلمانی، به ایران سفر کرد. او اولین کسی است که از تهران تا بوشهر را بدون سوخت گیری و فرود، طی کرد. هواپیمایی که او آن را هدایت می کرد، توسط رضاخان خریده شد. در حال حاضر ترجمه این کتاب پرماجرا و پرتصویر را به پایان رسانده ام و می خواهم آن را توسط انتشارات پیام ری به چاپ برسانم.

این مترجم در ادامه گفت: «پرواز به ایران» در حال حاضر آماده چاپ است و در تدارک آماده سازی آن هستیم. اما کتاب دیگرم، «فارسی زبانی» که ترجمه اثری از برت فراگنر است و توسط انتشارات علمی فرهنگی به چاپ خواهد رسید. قرار بود این کتاب به نمایشگاه کتاب تهران برسد اما ظاهرا قرار است تیرماه به چاپ برسد.

فیروزآبادی در پایان گفت: تاریخ تحلیلی ایران شناسی در کشورهای انگلستان، فرانسه، کشورهای آلمانی زبان و روسیه هم یک مجموعه است که در واقع یک منبع آموزشی است و در نظر داریم با همکاری دوستان مختلف و اساتید دانشگاه آن را توسط انتشارات پیام ری منتشر کنیم. این کار فعلا مراحل آماده سازی مطالب را طی می کند.