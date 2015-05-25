مهران دوستی تمام هنرش را برای مردم گذاشت/ خاطره یک سفر

بیژن نوباوه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مهران دوستی و شناختی که از او در این سال ها داشته است، گفت: مهران دوستی از جمله بهترین های جامعه هنری کشور هم به لحاظ شخصیت و هم به لحاظ هنر و صدا بود.

وی ادامه داد: علت ماندگاری او این بود که از روزهای اول انقلاب و جنگ یک نیروی خدمتگزار بود. من در این سی و چند سال به خوبی او را می‌شناختم و قطعا کسی که تمام نیرو، هنر و شخصیت خود را در راه مردم بگذارد مردم هم او را دوست دارند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به محبوبیت مهران دوستی نزد مردم عنوان کرد: اکنون همه ناراحت هستند که او از میان ما رفته است چراکه تخصص و سواد بالایی داشت و هیچ گاه خودش را بیشتر از دیگری نمی دانست. او در ایام جنگ و در شرایط حساس انقلاب و راهپیمایی ها همیشه پا به رکاب و همراه با مردم بود.

وی اضافه کرد: امروز همه در رادیو جوان مهران دوستی را به خوش اخلاقی اش می شناسند. او فعالیت بسیار خوبی داشت و ارتباط صمیمی ای هم با جوانان برقرار می کرد و همین ها باعث اعتلای وی شد.

نوباوه در پایان گفت: مهران سال ها نگهدار مادرش بود و این جزو امتیازات ویژه او بود. من ابتدای انقلاب به همراه او سفری به خانه خدا داشتم و در آنجا خلوص و صافی او را دیدم و گزارش هایی که از خانه خدا ارایه می کرد هم حاکی از این بود که عشق بی پیرایه ای در این زمینه ها دارد.