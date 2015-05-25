بدرقه صدایی از جنس حماسه/ بهار آمد و مهران دوستی را برد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مهران دوستی گوینده مطرح رادیو صبح امروز دوشنبه چهارم خرداد از مقابل مسجد بلال سازمان صداوسیما برگزار شد.

اجرای مراسم خداحافظی با دوستی را محمدرحمان نظام‌اسلامی مجری و گوینده رادیو برعهده داشت. وی در ابتدای مراسم در سخنانی گفت: این فصل دمدمی عجب فصل عجیبی است. اگر کفر نبود می‌گفتم فصل بدی شده این بهار. این فصل و این خرداد پرحادثه هر سال باید ما را با اتفاق دل شکننده‌ای مواجه کند.

بهار آمد و مهران دوستی را برد

وی افزود: امسال هم این فصل آمده است تا مهران دوستی را ببرد. دلم می‌خواست امروز مهران گویندگی می‌کرد، آخر هر گاه صدایی از او شنیده می‌شد تمام ایران کلماتش را زمزمه می‌کردند.

نظام اسلامی با اشاره به گویندگانی از جمله رضا صفدری، فرامرز کیان و افسانه قیصرخواه که آنها هم در این فصل از دنیا رفته‌اند، گفت: خدا می‌داند فردا چه کسی می‌خواهد از دنیا برود؟

وی با اشاره به روزهایی که در رادیو جبهه با دوستی همکار بوده، عنوان کرد: او در رادیو جبهه با صدای پرطنینش صدای فتح و ظفر فرزندان ایران را به گوش همه می‌رساند. مهران دلش را به ایران وطنش، شهدا و جانبازان و گلچهره‌های شهید این سرزمین سپرده بود. او در هر برنامه‌ای که نام جانبازان و آزادگان می‌آمد، خود را هم شکل آنها می‌دانست.

انتقال قصه مردی و مردانگی در رادیو جبهه

این مجری و گوینده پیشکسوت، یادآور شد: مهران دوستی در رادیو جبهه قصه مردی و مردانگی را منتقل کرد. مهران رادیو را برگزید، آن سان که رادیو هم او را برگزید.

نظام‌اسلامی خطاب به دوستی بیان کرد: عاشقانه می‌گویم تو اربعین حسینی را به نسیان نسپرده‌ای.

وی از حاضران خواست در ادامه مخاطب بخش مداحی اهل بیت باشند.

سپس پیام محمد سرافراز رییس سازمان صداوسیما به مناسبت درگذشت دوستی قرائت شد.

نسرین آبروانی معاون صدا نیز در بخشی از این مراسم گفت:‌ درگذشت مهران دوستی گوینده توانا و صاحب سبک همه همکاران ما را در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بسیار غمگین و ناراحت کرد. از این پس جای مهران دوستی و صدای شاخص او در جمع همکاران و در برنامه‌های رادیویی خالی است.

وی افزود: همه ما غمگین و ناراحتیم اما رضای ما به رضای الهی است و در واقع به اراده الهی احترام می گذاریم. درگذشت این هنرمند پیشکسوت و بزرگ کشور را به فعالان عرصه گویندگی، خانواده، همکاران و شنوندگان صمیمی رادیو تسلیت می‌گویم.

صدای دوستی با برنامه های دفاع مقدس ماندگار شد

آبروانی تأکید کرد: صدای مهران دوستی با ویژه برنامه‌های دفاع مقدس ماندگار شد. در آن سال ها هر زمان صدای او را با مارش می‌شنیدیم همه منتظر شنیدن خبری از پیروزی رزمندگان در جبهه‌ها بودیم. صدای او صدای حماسه آٰفرینی بود و جز این در همه مناسبت‌ها از جمله راه‌پیمایی ۲۲ بهمن، روز قدس و... گوینده اصلی رادیو، دوستی بود.

وی به کارنامه دوستی اشاره کرد و گفت: همکاری با رادیو جبهه، رادیو ایران، رادیو جوان و رادیو پیام کارنامه ۳۰ ساله دوستی در رادیو است و در این سال‌ها او هیچ رسانه‌ای را بر رادیو ترجیح نداد و بارها علاقه‌اش را به رادیو ابراز کرد.

پر کردن جای خالی دوستی ناممکن است

معاون صدا در پایان یادآور شد: کاملا بدیهی و روشن است که پر کردن جای خالی مهران دوستی بسیار سخت و بلکه ناممکن است. امیدواریم به برکت دعاهای شما و شنوندگان، کارنامه موفق و خدمات ارزنده‌اش ذخیره آخرتش باشد.

در ادامه این مراسم لحظاتی از آخرین اجرای مهران دوستی برای حاضران پخش شد.

نسرین آبروانی معاون صدا، محمدحسین محمدزاده مدیر رادیو قرآن و چهره‌ها، هنرمندان، برنامه‌سازان و گویندگانی چون امیرعباس اشرف، فرزاد حسنی، احسان کرمی، نیما کرمی، سردار طلایی، شهرام گیل آبادی، بیژن نوباوه، حسن خجسته، علیرضا جاویدنیا، محمود گبرلو، سعید توکل، محمدعلی ابطحی، پیمان شیخی و... از جمله حاضران در مراسم بودند.

نظام اسلامی سپس پیام تسلیت مرکز بسیج رسانه ملی و اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما را خواند و به بانوی سالخورده‌ای اشاره کرد که خود را از همکاران رادیو معرفی کرده و از شیراز برای حضور در مراسم تشییع پیکر دوستی آمده است.

در پایان این مراسم پیکر مهران دوستی را از مقابل مسجد بلال سازمان صداوسیما با ذکر «یا حسین» به سوی قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) بدرقه کردند. به دلیل نبودن جای خالی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا، طبق توافق با خانواده زنده‌یاد رضا صفدری و با مجوز کتبی آنها، پیکر زنده یاد دوستی در قبر دو طبقه صفدری قرار می‌گیرد.