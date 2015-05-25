آبگرفتگی شدید معابر اردبیل/ گیر افتادن اتوبوس شهری با مسافران

به گزارش خبرنگار مهر، بارش های بهاری و آبگرفتگی معابر اردبیل طی بارشهای روزهای اخیر به ویژه امروز موجب اختلال در زندگی روزمره شهروندان اردبیل شد و تردد را طی ساعاتی در این شهر به شکل جدی با مشکل موجه کرد.

تشدید آبگرفتگی طی بارندگی امروز به حدی بود که شهروندان با ابراز نارضایتی از عدم جمع آوری مناسب آب های سطحی نگرانی خود را به تداوم این روند نشان دادند.

هم اکنون در بسیاری از معابر شهر اردبیل پدیده آبگرفتگی کاملا تردد را مختل کرده و در برخی از مناطق از جمله میدان علی آباد ارتفاع آب تا نیم متر نیز رسیده است. در سایر مناطق حاشیه ای نیز آبگرفتگی خساراتی را با نفوذ به داخل مغازه های برجای گذاشته است.

این شرایط در میدان دروازه مشگین، سعدی، علی سرباز و در مرکز شهر اردبیل در میدان شریعتی، چهارراه امام خمینی (ره) و باغمیشه و نیز محلات حاشیه شهر از جمله بیشتر نقاط بزرگراه شهدا، کمربندی اول، ملاباشی و... بیش از سایر مناطق با آبگرفتگی مواجه بوده و زندگی روزمره مردم را با اختلال مواجه کرده است.

اما بارش بهاری و رگباری ساعات پیش در اردبیل موجب ایجاد شاید بزرگترین آبگرفتگی اردبیل طی سالهای اخیر شد، بطوریکه این آبگرفتگی اتوبوس شهری را با مسافرانش در یکی از زیرگذرهای مرکز استان گیر انداخت و موجب ترس و هراس شهروندان شد.

در این حادثه جمع شدن آب در زیرگذر حسن آباد اردبیل که از سالهای گذشته به دلیل مهندسی غیر اصولی و کارشناسی با این مشکل مواجه بوده اتوبوس شهری را با مسافران زن و مرد به کام خود فرو برد و موجب وحشت آنها شد.

این حادثه صدمات جانی نداشت و نیروهای امدادی با کمک مردم و شهروندان توانستند مسافران اتوبوس را از این حادثه خارج کنند.

بسیاری از شهروندان اردبیل اعتقاد دارند که آبگرفتگی و سرازیر شدن آب ناشی از بارندگی به مغازه های حاشیه خیابان در بارندگی های اخیر به دلیل عدم محاسبه علمی و دقیق شیب جداول و کانالها جهت هدایت آبهای سطحی است.

این افراد تاکید دارند که با توجه به شرایط آب و هوایی استان اردبیل این معضل در سال های گذشته نیز به چشم خورده و مشکلات عمده ای را برای شهروندان پدید آورده بود که به نظر میرسد با تمام هشدارها و انتقادها مسئولان ذیر بط به آن بی توجه هستند.

آنها با انتقاد از عملکرد مسئولان شهری اردبیل به این نکته اشاره می کنند که نباید ارائه ابتدایی ترین خدمات شهری نیز به گونه ای باشد که شهروندان با مشکل مواجه شوند.