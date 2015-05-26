اکران تکراری واژگونی نفتکش ها در محور جنوب/ «کشکان» خواب ندارد

امیر رضا محمدی نژاد رئیس اداره محیط زیست شهرستان پلدختر در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک دستگاه تریلر کشنده در حوالی روستای ملاوی شهرستان پلدختر واژگون و منجر به آلودگی رودخانه کشکان شد.

وی با بیان اینکه این تانکر حامل ۲۴ هزار لیتر نفت سیاه بوده است، گفت: در حال حاضر خاک حاشیه جاده و رودخانه کشکان آلوده شده است.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان پلدختر با بیان اینکه آلودگی در حال پیشروی به سمت رودخانه کشکان است تصریح کرد: در جریان وقوع این حادثه نیروهای مردمی روستای ملاوی، ماموران محیط زیست، اورژانس، پلیس راه و نیروی انتظامی در محل حاضر شده و تلاش می کنند که با زدن ترانشه محموله به درون رودخانه وارد نشود.

محمدی نژاد با انتقاد از روند تکرار واژگونی تریلرهای نفتکش و آلودگی های ایجاد شده در منطقه بیان داشت: متاسفانه ما در ماه شاهد تکرار این حادثه تلخ برای محیط زیست هستیم به طوریکه دو روز پیش نیز واژگونی یک نفتکش در منطقه موجب ورود ۱۵ هزار لیتر نفت سفید به رودخانه کشکان شد.

سروان روح الدین مهرابی رئیس پلیس راه ملاوی نیز به مهر گفت: تریلر کشنده به شماره ۵۵ ع ۹۹۸ ایران ۴۷ به رانندگی علیرضا حسنی حامل نفت سیاه از اراک بارگیری به سمت خوزستان در حرکت بود که در ۱۰ کیلومتری شمال پلدختر و در پیچ ملاوی واژگون شد.

وی ادامه داد: این تانکر نفتکش به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه در حوالی روستای ملاوی واژگون شد.

رئیس پلیس راه ملاوی یادآور شد: راننده این تریلر نفتکش زخمی و به بیمارستان انتقال داده شد.

چالش نفتکشهای صادراتی

بسیاری از تانکرهای حامل سوخت صادراتی با ورود از مرز پرویزخان به کشور و عبور از استانهای غربی از جمله کرمانشاه و لرستان راهی بندر امام می شوند، این تانکرها به دلایل مختلف در مسیر عبور از جاده پلدختر دچار واژگونی شده و خسارات جدی به محیط زیست وارد می کنند. بنابراین گزارش این حادثه در حالی رخ می دهد که یک دستگاه تریلر نفت کش نیز دو روز پیش در محل حوالی روستای زورانتل شهرستان پلدختر واژگون و منجر به آلودگی رودخانه کشکان شد. این تانکر حامل ۲۴ هزار لیتر نفت سیاه بوده است.

با توجه به قرارگیری لرستان در گلوگاه شاهراه تزانزیتی شمال - جنوب کشور بسیاری از تانکرهای حامل سوخت صادراتی با ورود از مرز پرویزخان به کشور و عبور از استانهای غربی از جمله کرمانشاه و لرستان راهی بندر امام می شوند، این تانکرها به دلایل مختلف در مسیر عبور از جاده پلدختر دچار واژگونی شده و خسارات جدی به محیط زیست وارد می کنند.

عدم تعریض محور پلدختر، بی توجهی راننده های تانکرهای حامل سوخت به قوانین راهنمایی و رانندگی و گاه غیراستاندارد بودن این تانکرها موجب واژگونی و در نهایت آلودگی آب و خاک منطقه می شود.

این روند به گونه ای است که طی هر ماه محورهای جنوبی لرستان اعم از پلدختر و کوهدشت شاهد تکرار حوادث برای تانکرهای حامل سوخت است که بخش عمده ای از آنها عراقی بوده و درصدی نیز مربوط به تانکرهای ایرانی عبوری از این محور است.

کشکان شریان حیاتی جنوب لرستان

طی سالجاری واژگونی تانکرهای حامل مازوت، گازوئیل و اسید سولفوریک حوادثی بوده است که هر کدام آلودگی خاک و البته آب را به همراه داشته اند، موضوعی که در صورت عدم توجه می تواند خسارتهای جدی تری را به دنبال داشته باشد.

این در حالیست که رودخانه کشکان به عنوان شریان حیاتی جنوب لرستان که آب کشاورزی بخش عمده ای از لرستان را تامین می کند و از سرشاخه های مهم کرخه محسوب می شود، رودخانه ای که طی سالهای گذشته با مشکلات زیست محیطی متعددی مواجه بوده است.

اگر از کنار آلودگی مراکز استخراج و خطوط انتقال نفت طی سالهای گذشته در رودخانه کشکان بگذریم به کابوس سالهای اخیر این رودخانه یعنی واژگونی تانکرهای حامل مواد سوختی و شیمیایی می رسیم.

این در حالیست که آلودگی کشکان رودخانه های سیمره و کرخه و به دنبال آن سدهای پایین دست را به مخاطره می اندازد.

پای نفتکش به وزارت خارجه رسید

روزانه نزدیک به دو هزار و ۳۰۰ تریلر از محورهای جنوبی لرستان تردد می کنند که این رقم در طول ماه و سال به رقم چشمگیری می رسد با این تفاسیر پیگیری معضل واژگونی تانکرهای نفتکش تا سازمان محیط زیست و وزارت امور خارجه نیز رفته است تا مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان لرستان بگوید: با توجه به تکرار حوادث برای تانکرهای حامل مواد سوختی و شیمیایی در محورهای جنوبی لرستان مکاتباتی با دکتر ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور صورت گرفته است.

مهرداد فتحی بیرانوند ادامه می دهد: دکتر ابتکار نیز موضوع را به وزارت امور خارجه و همچنین وزارت راه و شهرسازی منتقل کرده اند تا مطابق مفاد کنوانسیون بین المللی "بازل" استانداردهای حمل و نقل مواد سوختی و شیمیایی از سوی این تانکرها رعایت شود.

همچنین معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در دیدار با استاندار لرستان در خصوص آلودگی های ناشی از واژگونی خودروهای حامل سوخت در استان لرستان، گفته بود: این موضوع در ابعاد داخلی از طریق هماهنگی با وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی و در بعد خارجی از طریق وزارت امور خارجه در حال پیگیری برای رفع شدن است و اقدامات خوبی نیز در این زمینه آغاز شده است.

طبق برخی آمارها روزانه نزدیک به دو هزار و ۳۰۰ تریلر از محورهای جنوبی لرستان تردد می کنند که این رقم در طول ماه و سال به رقم چشمگیری می رسد که اگر تعداد حوادث مربوط به این تانکرها را هم بخواهیم محاسبه کنیم متاسفانه به اعداد قابل تاملی خواهیم رسید که نتیجه آن خسارت جدی به محیط زیست و زیرساختهای منطقه است.

باید دید که آیا پیگیری مسئولان امر در سازمان محیط زیست و رایزنی با وزارت امور خارجه، وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی نتیجه ای برای محیط زیست شکننده لرستان خواهد داشت و یا باید همچنان شاهد عمیق شدن خسارات آلودگی نفتی در این استان باشیم.