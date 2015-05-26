اعضای کمیته انتخاب روسای دانشگاهها مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دکتر محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص مصوبات این جلسه اظهار داشت: به دلیل اینکه فرایند معرفی و تصویب روسای دانشگاهها سرعت پیدا کند و وقت جلسه شورا کمتر گرفته شود و در مواردی که نیاز به بررسی دقیق تر دارد کمیته ای بتواند این وظیفه را انجام دهد، تشکیل کمیته ای در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مقرر شد برای انتخاب روسای دانشگاه ها کمیته ای مرکب از «رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها»، «وزیر علوم، تحقیقات و فناوری»، «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «رئیس هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی» تشکیل شود.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران گفت: این پنج نفر به عنوان اعضای دائم این کمیته هستند و وضعیت انتخاب روسای دانشگاهها را بررسی خواهند کرد که رای این کمیته اجماعی است و در مواردی که اجماع وجود ندارد، موارد اختلافی به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تصویب نهایی ارائه خواهد شد.

مخبر دزفولی گفت: همچنین درخصوص دانشگاه آزاد اسلامی حسب مورد، (طبق ماده ۱۲ اساسنامه این دانشگاه؛ روسای واحدهای دانشگاهی مراکز استان که معمولا دانشجوی با تعداد بالای پنج هزار نفر دارند و باید به تصویب شورا برسند) مقرر شد رئیس دانشگاه آزاد در این کمیته با حق رای حضور داشته باشد.

وی افزود: در زمینه دانشگاه آزاد اسلامی نیز موارد با اجماع به تصویب خواهد رسید و موارد اختلافی در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب خواهد شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بلافاصله بعد از جلسه هماهنگی با اعضای کمیته به عمل آمد و اولین جلسه این کمیته تخصصی در هفته آینده تشکیل خواهد شد و در آن نسبت به انتخاب روسای دانشگاه ها که تاکنون انتخاب آنها به تاخیر افتاده است تصمیم گیری خواهد شد.

مخبر دزفولی در پاسخ به سوالی درخصوص فرایند معرفی روسای دانشگاه ها به این کمیته گفت: معرفی روسای دانشگاه ها مانند گذشته از طریق وزرای مرتبط صورت خواهد گرفت.