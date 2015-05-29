به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عباسیان مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی در جلسه هم‌اندیشی و تجلیل از مربیان طرح تربیت حافظان قرآن کریم با اشاره به طرح تربیت حافظان قرآن گفت: طرح تربیت حافظان قرآن کریم برای چهارمین سال متوالی با هدف ترویج و توسعه فرهنگی قرآنی در استان مرکزی در حال برگزاری است و طی سه سال گذشته ۱۶ هزار و ۲۸۰ حافظ قرآن در سطوح و رشته‌های مختلف به همت این اداره کل تربیت شده‌اند.

وی با بیان اینکه حرکت در حوزه قرآنی یک وظیفه همگانی و دینی است تصریح کرد: تحقق منویات رهبری نیازمند همت همگانی بویژه جامعه قرآنی و مسئولان وسیاستگذاران عرصه فرهنگی کشور است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی با تأکید بر لزوم ساماندهی مربیان قرآن اظهار کرد: مربیان قرآن پرچمداران تحقق تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن هستند و می‌طلبد در راستای تحقق منویات رهبری در تربیت حافظان قرآن یاریگر سازمان اوقاف و امور خیریه باشند.