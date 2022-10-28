به گزارش خبرگزاری مهر، دار الإفتای ترکیه این بار در استان قیصریه در مرکز ترکیه مراسم باشکوهی را برای گروه جدیدی از حافظان قران کریم برگزار کرد.

در این مراسم علی ارباش، رئیس امور دینی ترکیه و جمعی از مقامات دینی این کشور و همچنین جمعیت زیادی از خانواده‌های حافظان و علاقه‌مندان به قرآن کریم حضور داشتند.

رئیس امور دینی ترکیه طی سخنانی در این مراسم گفت: خوشبختانه اهتمام، شوق و علاقه برای تلاوت قرآن در کشور ما روز به روز بیشتر می‌شود. قرآن بزرگترین نعمتی است که خداوند به انسان می‌دهد.

ارباش ادامه داد: باید به قرآن به عنوان دلیل و راهنمای زندگی ایمان داشته باشیم و پیام‌های حیات بخش آن را به درستی درک کنیم. همه ما باید تلاش زیادی برای درک معنای قرآن کریم و انس با آن به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.

وی خطاب به فارغ التحصیلان افزود: برای شما آرزوی موفقیت دارم. حفظ قرآن بزرگترین نعمتی است که خداوند می‌تواند به انسان عطا کند. صرف نظر از اسم و رسم دنیوی شما، لقب حافظ قرآن بالاترین لقب است و ان شاء الله قرآن حافظ شما باشد.

این مراسم با تحویل ۸۰۰ اجازه نامه به ۵۱۴ مرد و ۲۸۶ زن حافظ قرآن به پایان رسید.

پیش از این، قادر دینچ، مدیرکل خدمات آموزشی اداره امور دینی ترکیه اعلام کرده بود که ۱۱ هزار و ۷۷۳ قرآن آموز حفظ قرآن را در سال ۲۰۲۱ به پایان رسانده و حق دریافت گواهی حفظ قرآن کریم را به دست آورده اند.

رئیس امور دینی ترکیه دیروز همچنین در جمع دانشجویان دانشگاه قیصریه تأکید کرد: جهان امروز به اسلام و تعالیم آن نیاز مبرم دارد و این چیزی است که ما باید همه جا با صدای بلند و با افتخار بگوییم.

ارباش تأکید کرد: قرآن کریم که آخرین کتاب نازل شده از سوی خداوند متعال است، علاوه بر دستور به ارتباط درست با محیط زیست و جامعه، به عدالت و حرمت حقوق و آزادی‌های اولیه و تضمین صلح و آرامش در جهان دعوت می‌کند و این چیزی است که جهان اکنون به آن نیاز دارد